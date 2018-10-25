【地皮截標】大嶼山嶼南道地皮明截標，測量師料出價不太進取

《經濟通通訊社２５日專訊》政府推出的大嶼山長沙嶼南道的住宅地將於明日（２６日）中

午截標。測量師估計，施政報告提出「明日大嶼」填海願景對未來大嶼山發展前景有利，加上「

大灣區」概念，預料將吸引中小型發展商參與。惟市場對該幅地皮的估值未敢太樂觀，估計總地

價由２﹒６億至３﹒８億元，每方呎樓面地價約１﹒１萬至１﹒６萬元。



＊林浩文料約十個發展商入標，落成後每呎可售２﹒５萬元＊



萊坊測量師行執行董事、估價及諮詢部主管林浩文相信，「明日大嶼」雖然成市場焦點，但

未必會影響發展商出價而令地價提升。他提到，大嶼山的洋房客路跟山頂及南區的不同，估計出

售的時間較長，令發展商出價不太進取。他又估計，大嶼山的發展前景樂觀，該幅土地投資額不

大又有「大灣區」概念，相信將有約十個發展商入標，估計有部分中資亦會有興趣入標。

林浩文續稱，這地盤面積較細估計將作３至４幢兩層高的別墅式發展，估計樓面地價約

１﹒１萬至１﹒２萬，總價由２﹒６億至２﹒８億元，而總發展成本約為４億至４﹒５億，落成

後每呎可售２﹒５萬元。



＊張楚然：大嶼山未來交通網絡龐大及規劃更完善＊



另外，天俊測量師行執行董事張楚然則預料，每平方呎價約１﹒４４萬元，估值約３﹒４１

億元。他表示，施政報告提出在大嶼山興建人工島，相信未來交通網絡龐大及規劃更完善，長遠

前景發展樂觀並有利是次招標的地皮，且投資風險有限，相信可吸引小型發展商垂青。

大嶼山長沙嶼南道佔地約５﹒９２萬平方呎，地積比率約０﹒４倍，可建總樓面約２﹒３７

萬平方呎。據招標章程顯示，項目覆蓋率最大為２５％，建築物層數不可多於兩層，須於２０２

３年６月底前完工。

該地為長沙區內逾一年首供應，上一幅長沙地由雅居樂（０３３８３）副主席陳卓賢兒子陳

思銘於２０１７年８月奪得，樓面呎價１﹒９７萬元，創離島呎價新高。（ｋｙ）

