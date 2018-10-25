《經濟通通訊社２５日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４８９３點，跌３點，低水
１０１點，最新報２４９７５點，升７９點，低水１９點，合約成交５３６０張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１０１５３點，升３點，低水２３點，最新報
１０１７６點，升２６點，低水１點，合約成交３０６９張。（ｃｈ）
25/10/2018 18:14
【夜期時段】即月期指最新報２４９７５點，升７９點，低水１９點
《經濟通通訊社２５日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４８９３點，跌３點，低水
１０１點，最新報２４９７５點，升７９點，低水１９點，合約成交５３６０張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１０１５３點，升３點，低水２３點，最新報
１０１７６點，升２６點，低水１點，合約成交３０６９張。（ｃｈ）
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