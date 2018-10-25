【夜期時段】即月期指最新報２４９７５點，升７９點，低水１９點

《經濟通通訊社２５日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４８９３點，跌３點，低水

１０１點，最新報２４９７５點，升７９點，低水１９點，合約成交５３６０張。

Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１０１５３點，升３點，低水２３點，最新報

１０１７６點，升２６點，低水１點，合約成交３０６９張。（ｃｈ）

