【企業盈喜】國聯通信料半年由虧轉盈，因合約交付產品量增加所致

《經濟通通訊社２５日專訊》國聯通信（０８０６０）發盈喜，預期截至今年９月底止六個

月將錄得溢利，去年同期則錄得虧損。

該公司指，錄得溢利預期主要由於期內集團按與客戶簽訂的合約交付產品量較去年同期增加

，導致營業額上升所致。（ｋｙ）

