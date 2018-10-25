《經濟通通訊社２５日專訊》奧栢中國（０８１４８）發盈警，預計截至今年９月底止九個
月應佔之未經審核綜合虧損較去年同期虧損大幅減少。
該公司指，虧損預期減少主要由於就收購ＦＳ集團確認有關業務合併應付代價之估計公平值
變動較去年同期減少約３６８萬元；就收購ＦＳ集團確認有關業務合併的或然代價資產之公平值
變動較去年同期減少約５７４萬元；及行政開支較去年同期減少約７４３萬元。（ｋｙ）
25/10/2018 19:02
【企業盈警】奧栢中國（８１４８）料首三季虧損按年大幅減少
《經濟通通訊社２５日專訊》奧栢中國（０８１４８）發盈警，預計截至今年９月底止九個
月應佔之未經審核綜合虧損較去年同期虧損大幅減少。
該公司指，虧損預期減少主要由於就收購ＦＳ集團確認有關業務合併應付代價之估計公平值
變動較去年同期減少約３６８萬元；就收購ＦＳ集團確認有關業務合併的或然代價資產之公平值
變動較去年同期減少約５７４萬元；及行政開支較去年同期減少約７４３萬元。（ｋｙ）
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