《再戰明天》美聯儲副主席克拉里達講話，兗煤和交行派業績

《經濟通通訊社２５日專訊》明晨，美聯儲副主席克拉里達發表講話，微軟和

Ｔｗｉｔｔｅｒ盤後派業績。



＊明晚，俄羅斯央行宣布利率決議，歐洲央行執委科爾發表演說＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨１２：１５ａｍ，美聯儲副主席克拉里達在彼得森國

際經濟研究所的一個午餐會上就「美國經濟與貨幣政策前景」發表講話。

明早７：００ａｍ，克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯特發表演說。

４：００ａｍ後，美國投資公司協會（ＩＣＩ）發布一周貨幣市場共同基金數據。

明午５：３５ｐｍ，紐約ＦＥＤ執行副總裁及市場部主管波特參加關於「退出非常規貨幣政

策」的會議並講話。

６：３０ｐｍ，俄羅斯央行宣布利率決議。

明晚１０：１５ｐｍ，歐洲央行執委科爾發表演說。

１０：００ｐｍ，歐洲央行（ＥＣＢ）總裁德拉吉在「了解通脹動能：成本的角色、漲價和

預期」會議結束時發表主題演說。

４：１５ｐｍ，挪威央行總裁奧爾森講話。



＊亞馬遜盤後派業績＊



於美股收市後公布業績的大企業有：亞馬遜、Ｇｏｏｇｌｅ母公司Ａｌｐｈａｂｅｔ和英特

爾等。

明日（２６日）穆迪和高露潔將於美股開市前公布業績。



＊南韓和法國公布消費者信心指數，新加坡公布失業率＊



在數據方面，明早５：００ａｍ，南韓公布１０月消費者信心指數。７：３０ａｍ，日本公

布１０月東京消費者物價指數，年率料由１﹒２％升上１﹒５％；東京核心消費者物價指數年率

料維持於１％。

１０：３０ａｍ，新加坡公布第三季失業率（經季節調整），料維持於２﹒１％。

１：００ｐｍ，新加坡公布９月工業生產（經季節調整）月率，料跌幅由２％收窄至１﹒８％；

年率料由３﹒３％升上３﹒５％。

２：４５ｐｍ，法國公布１０月消費者信心指數，料由９４升上９５。法國同時公布９月生

產者物價指數。



＊東航、金風、兗煤和交行派業績＊



在本港，明日開股東會的公司有：英裘控股（０１４６８）、同方友友（０１８６８）和玖

源集團（００８２７）。

派業績的公司有：先施（００２４４）、中鋁國際（０２０６８）、第一拖拉機股份

（０００３８）、青島啤酒股份（００１６８）、粵海投資（００２７０）、中國東方航空股份

（００６７０）、粵海制革（０１０５８）、國藥控股（０１０９９）、兗州煤業股份

（０１１７１）、金風科技（０２２０８）、長城汽車（０２３３３）、中國太保（０２６０１

）、紫金礦業（０２８９９）、交通銀行（０３３２８）等。（ｈｏ）

