《經濟通通訊社２５日專訊》麗珠醫藥（０１５１３）（深：０００５１３）發盈警，預料
截至１２月底止年度淨利潤介乎１１﹒２８億至１２﹒５億元（人民幣．下同），按年下跌
７１﹒７６％至７４﹒５４％。
公司解釋，淨利潤下跌是由於２０１７年同期轉讓了附屬公司珠海維星實業有限公司
１００％股權，因而錄得收益。剔除非經常性損益事項影響，公司預計去年扣除非經常性損益的
淨利潤比上年同期增長１５％－３０％，因主營業務穩定以及資金管理進一步優化，令利息收益
增加。（ｃｈ）
25/10/2018 17:05
【企業盈警】麗珠醫藥（１５１３）料去年度淨利潤跌逾７１％
《經濟通通訊社２５日專訊》麗珠醫藥（０１５１３）（深：０００５１３）發盈警，預料
截至１２月底止年度淨利潤介乎１１﹒２８億至１２﹒５億元（人民幣．下同），按年下跌
７１﹒７６％至７４﹒５４％。
公司解釋，淨利潤下跌是由於２０１７年同期轉讓了附屬公司珠海維星實業有限公司
１００％股權，因而錄得收益。剔除非經常性損益事項影響，公司預計去年扣除非經常性損益的
淨利潤比上年同期增長１５％－３０％，因主營業務穩定以及資金管理進一步優化，令利息收益
增加。（ｃｈ）
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