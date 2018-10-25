【企業盈警】麗珠醫藥（１５１３）料去年度淨利潤跌逾７１％

《經濟通通訊社２５日專訊》麗珠醫藥（０１５１３）（深：０００５１３）發盈警，預料

截至１２月底止年度淨利潤介乎１１﹒２８億至１２﹒５億元（人民幣．下同），按年下跌

７１﹒７６％至７４﹒５４％。

公司解釋，淨利潤下跌是由於２０１７年同期轉讓了附屬公司珠海維星實業有限公司

１００％股權，因而錄得收益。剔除非經常性損益事項影響，公司預計去年扣除非經常性損益的

淨利潤比上年同期增長１５％－３０％，因主營業務穩定以及資金管理進一步優化，令利息收益

增加。（ｃｈ）

