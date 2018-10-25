《經濟通通訊社２５日專訊》建福集團（００４６４）發盈警，預期截至今年９月底止六個
月的財務業績將錄得虧損，較去年同期虧損約９６４﹒９萬元有所增加，預期虧損擴大主要由於
歐洲及中國內地市場訂單減少及期內營運開支增加所致。（ｋｉ）
25/10/2018 16:48
【企業盈警】建福集團（４６４）料半年業績虧損按年擴大
《經濟通通訊社２５日專訊》建福集團（００４６４）發盈警，預期截至今年９月底止六個
月的財務業績將錄得虧損，較去年同期虧損約９６４﹒９萬元有所增加，預期虧損擴大主要由於
歐洲及中國內地市場訂單減少及期內營運開支增加所致。（ｋｉ）
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