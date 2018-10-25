《小傳日記》花旗國喪跌，香江場幻滅；國家隊落場，Ａ仔頂得住！

《小傳日記》隔晚花旗國魚缸又再重創，聯合技術、卡特彼勒跌５至６巴仙，企業業績麻麻

，反彈經濟增長放慢最最令缸友擔心。道指全日收２４５８３點，插水６０８點，跌幅逾２個巴

仙。納指收報７１０８點，挫３２９點，幅度逾４巴仙。標普報２６５６點，跌８４點或約３巴

仙。三大指數齊穿２５０天線。

香江魚缸跟跌梗係唔會執輸啦！恆指今日（２５日）一開市就失手二萬五關，跌４８３點，

隨後跌幅一度擴大至５９５點，低見２４６５３點。雖然午後跌幅收窄一半，但都難以重返二萬

五關口。最終恆指收２４９９４點，跌２５５點或１巴仙，成交額１０６０億銀增加逾１６巴仙

。國貨方面今日跌４９點，跌幅半個巴仙，報１０１７６點。

Ａ場方面跌後回穩，有傳國家隊入場刺激滬證最終高收不到１點，報２６０３點，最低插過

去２５３１點。深證報７５２９點，跌１５點，或０﹒２巴仙。

香江藍戰士方面，友邦（０１２９９）今日失守６０銀關兼整個肉酸裂口，睇嚟都幾難返家

鄉，今日收跌逾２巴仙，報５９﹒３５銀。日前中移動（００９４１）被匯證降目標價，所以今

日再跌近１巴仙，報７４﹒１銀。萬洲（００２８８）就威風啦，有瑞信同麥格理幫佢唱好，所

以今日股份逆市升近２巴仙，報５﹒８１銀。另外，醫藥股亦有買盤避險，中生製藥

（０１１７７）升近２巴仙，報７﹒１銀；石藥（０１０９３）進帳近１巴仙報１６﹒７４銀。



＊阿爺再維穩入市有錢搵，券商全反彈內房亦甩難＊



外圍橫風橫雨，香江同神州魚缸今日都冇運行，但Ａ場喺下晝過後跌幅不斷收窄，到最後埋

單竟然倒升，雖然升唔夠１點，但已難能可貴。事關據講阿爺再次向Ａ場「泵水」，更有缸友收

到風話，中資券商佬同神州磚頭佬都喺集中掃貨對象，唔怪得香江呢兩個板塊今日咁標青啦。神

州銀河（０６８８１）今日一馬當先領漲一眾國貨佬，彈起超過６巴仙，報３﹒９２銀。海通證

券（０６８３７）就跑輸一個馬位，升近６巴仙，報７﹒９銀。廣發証券（０１７７６）就跑喺

佢地兩個後面食塵，炒高３巴仙，報９﹒５６銀。

神州磚頭佬食完ｌｕｎｃｈ後愈升愈勁，旭輝（００８８４）逆市炒高近９巴仙，報

３﹒３３銀。龍湖（００９６０）彈起６巴仙，報１８﹒３６銀。融創（０１９１８）走高近６

巴仙，報２１﹒２銀。碧桂園（０２００７）跳起超過４巴仙，報８﹒３５銀，為升最威水藍戰

士。



＊高佬降他屐大象現悲劇，內險各別走買唔中早唞＊



香江錢莊大佬們全部仆低，下星期一（２９日）放榜嘅大象（００００５）遭高佬降低「他

屐」，由８４銀削至８２銀，兼維持「買貨」評級。今日最低見６０﹒４銀，創近１８個月新低

，皆因孖屐憂慮減值撥備大增，全日腳軟軟，走低近１巴仙收６１﹒０５銀。小象

（０００１１）跌近２巴仙，報１９４﹒７銀。中銀（０２３８８）最低見３１﹒７５銀，創近

一年半新低，埋單都要跌超過２巴仙，報３２﹒２銀。渣打（０２８８８）同東亞

（０００２３）走低不到半巴仙，報５３﹒１５銀兼２５﹒２５銀。

話說內險佬有大Ｐｒｏｊｅｃｔ，就係銀監保放寬保險公司，設立專項產品，幫阿爺手支撐

被質押股份，以化解股權質押風險。內險佬今日個別發展，太保（０２６０１）微揚１亳子，報

３０﹒２銀；平保（０２３１８）同國壽（０２６２８）走低逾半巴仙，報７５﹒４銀同

１７﹒１銀；新華保險（０１３３６）同走低１巴仙，報３８﹒８５銀；人保（０１３３９）跌

軟近半個巴仙，報３﹒４４銀。



＊遊戲審批關手遊佬慨嘆，谷歌大反擊舜宇無出色＊



阿爺暫停審批新遊戲「綠色通道」，消息一出，手遊佬個個「Ｙｏｕ ｊｕｍｐ，Ｉ

ｊｕｍｐ」，而且ｊｕｍｐ咗兩日都未見底，今朝ＱＱ開市即失２７０銀關口，一度低見２６５

銀，富瑞又唔ｂｕｙ佢，將佢「他屐」下調，由４６０銀至３８５銀，全日仆低超過２巴仙，報

２６９銀。雲遊控股（００４８４）挫近３巴仙，報５﹒９３銀。網龍（００７７７）碌低近６

巴仙，報１３﹒４８銀。飛魚科技（０１０２２）就唔跟大隊，自己向上走高，全日漲逾４巴仙

，報０﹒３７銀。

花旗國科技龍頭大佬谷歌ｐｌａｎ緊向歐洲銷售嘅ａｎｄｒｏｉｄ手機廠商收專利費用，方

便用家喺手機上面用Ｐｌａｙ商店軟件。不過，「孖屐」就認為呢個喺谷歌對歐盟巨額罰款嘅反

擊，手機設備佬今日齊齊碌低。舜宇（０２３８２）急走低近８巴仙，報７２﹒４５銀，成為表

現最差嘅藍戰士。瑞聲（０２０１８）跟跌逾７巴仙，報５９銀。富智康（０２０３８）跌仆低

近３巴仙，報０﹒６９銀。比亞迪電子（００２８５）走低超過３巴仙，報８﹒７４銀。

高偉電子（０１４１５）碌低逾４巴仙，報０﹒８８銀。通達（００６９８）跌近２巴仙，報

１﹒０７銀。



＊人仔跌跌跌鐵鳥升勢歇，乘客資料洩屐飛跌獲「杰」＊



人仔中間價２１個月以來首次跌穿６﹒９４加上大市頹勢，三隻靠人仔概念搵食嘅中資鐵鳥

表現各異，國航（００７５３）跌勢最甘唔見超過２巴仙，報６﹒３５銀；南航（０１０５５）

無反應，報４﹒３銀；東航（００６７０）升近２巴仙，報４﹒２９銀。另一隻本地鐵鳥屐飛

（００２９３）就慘喇，確認外洩９４０萬個乘客資料，可能面臨巨額罰款３９億，業績隨時危

危乎喇，今日最低穿過１０銀，全日跌近４巴仙，收報１０﹒２２銀。

花旗國汽油同餾分油庫存跌幅遠高於預期，紐約油價隔晚反彈近１巴仙，但倫敦油價就繼續

走低，石油佬跟住跌。「三桶油」入面，雖然近日高佬為中石油（００８５７）站台，話佢天然

氣定價能力提升，但對股價無明顯支持兼重挫近３巴仙，報５﹒６５銀，創一個月低；中海油

（００８８３）亦跌至逾一個月低位，報１３﹒１８銀，滑近３巴仙；中石化（００３８６）軟

近２巴仙，報６﹒３４銀。請請！



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