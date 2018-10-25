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即市新聞

25/10/2018 15:40

《真知灼見－溫灼培》金價高處不勝寒

　　《真知灼見》自現貨金價於本月中突破了１１８０至１２１５美元，這維持了近兩個月的波
幅範圍後，其便一直企於１２１５美元之上，期間更一度高見接近１２４０美元。金價上升原因
為何？後市有否機會續升？

＊盧比屢創新低，印度消費需求降＊

　　　是次金價上升，筆者認為主要歸於政治因素。如美國宣布退出《中程核導彈條約》令全球
緊張局勢升溫，意大利就財政問題與歐盟鬧翻再次牽起市場對歐盟瓦解憂慮，及擔心美國與沙特
關係轉惡或會驅使油價升導致通脹失控等。但除了政治因素外，黃金的基礎因素並不理想。面對
中美貿易紛爭擴大，中國第三季經濟已見轉弱，ＧＤＰ年增長放慢至只有６﹒５％。雖然世界黃
金協會（ＷＧＣ）第三季全球黃金需求報告尚未公布，但可想像在中國經濟增長放慢，加上人民
幣匯價回軟下，將會削弱中國消費者的購金能力。反觀印度，其貨幣盧比仍在不斷創歷史低位，
相信亦不利於印度消費者購金。中國及印度是當今全球兩大黃金需求國，這兩國一旦減少買金，
金價要升實在不易。

＊歐洲中國經濟增長放慢不利商品＊

　　　　令事情更壞是，從周三晚（２４日）歐元區公布的１０月綜合採購經理指數急降至５２
﹒７指數點的２５個月低位所見，歐元區內經濟明顯轉弱（９月份為５４﹒１指數點）。由於採
購經理指數屬領先經濟指標，對經濟前景有預測作用。倘上述數字繼續以現時趨勢變化，
Ｍａｒｋｉｔ估計歐元區第四季ＧＤＰ按季增長或會放慢至０﹒３％。歐洲雖並非主要黃金需求
國，但歐元區是全球第二大經濟體，假使歐洲與中國經濟同時放慢，料全球經濟亦受其影響。黃
金是昂貴商品，當半個地球的經濟轉弱有誰有能力買黃金？這是一個大問題。

＊金價有機跌返１２００美元水平＊

　　政治或許會為金價短暫帶來支持，但政治因素經常在變。但如缺乏實際基礎因素支持，筆者
質疑金價有否能力長期處於１２３０美元水平之上。提防金價有機跌返１２００美元位置。
《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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