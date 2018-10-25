【十月股災】Ａ股倒升，港股跌幅收窄至２５５點報２４９９４

《經濟通通訊社２５日專訊》美國晶片製造商德州儀器指出，晶片需求正持續下跌，消息波

及其他科技股，加上市場擔憂中美貿易戰會蠶蝕美企盈利，美股全線急挫，道指跌６０８點，報

２４５８３點。納指瀉３２９點，報７１０８點。標指走低８４點，報２６５６點。

外圍股市動盪，港股今早低開４８３點，未幾跌幅最多擴至５９６點，全日低見２４６５３

點，創近１８個月低。午後有消息指，國家隊繼續入市維穩，並針對性買入內房股及中資券商股

，Ａ股最終倒升不足１點，港股跌勢亦見收窄，最終全日跌２５５點或１﹒０１％，報

２４９９４點，未能守穩二萬五關。主板成交１０６０﹒８億元，較昨日增加逾１６％。

國指收報１０１７６，跌０﹒４９％或跌４９點。上證綜指報２６０３，升０﹒５點或升

０﹒０２％，成交１３７６﹒３０億元人民幣。



＊國家隊再度入市維穩，銀河海通領漲國指股＊



市傳「國家隊」在過去一周一直入市維穩，上周五（１９日）及本周一（２２日）「國家隊

市傳「國家隊」在過去一周一直入市維穩，上周五（１９日）及本周一（２２日）「國家隊

」更針對性買入大型股份，而本周四（２５日）則購買券商股及地產股。碧桂園（０２００７）

急升４﹒３８％，報８﹒３５元，為升幅最大藍籌。旭輝（００８８４）急漲８﹒８２％，報

３﹒３３元。龍湖（００９６０）升６﹒０１％，報１８﹒３６元。融創（０１９１８）揚

５﹒７４％，報２１﹒２元。新城發展（０１０３０）升４﹒３６％，報４﹒３１元。

為升幅最大國指成份股。海通證券（０６８３７）漲５﹒７６％，報７﹒９元。中信証券

（０６０３０）走高２﹒９８％，報１３﹒８２元。華泰六八八六（０６８８６）升３﹒０２％

，報１２﹒３元。廣發証券（０１７７６）走高３﹒０２％，報９﹒５６元。

部分內需股逆市上揚，統一（００２２０）升１﹒９％，報８﹒０５元。蒙牛

（０２３１９）窄幅漲０﹒６３％，報２３﹒９元。萬洲（００２８８）走高１﹒９３％，報

５﹒８１元。潤啤（００２９１）無升跌，報２８元。恆安（０１０４４）升１﹒４２％，報

６４﹒５元。



＊匯控再創１８個月低，舜宇瑞聲領跌藍籌股＊



重磅股全線急挫，騰訊（００７００）跌２﹒５４％，報２６８﹒８元。匯控

（００００５）下滑０﹒８９％，報６１﹒０５元，盤中低見６０﹒４元，創近１８個月新低。

中移動（００９４１）挫０﹒８％，報７４﹒１元。友邦（０１２９９）走低２﹒２２％，報

５９﹒３５元。港交所（００３８８）軟０﹒１９％，報２１０﹒６元。

手機設備「孖寶」雙雙領跌一眾藍籌，內地更有傳媒報道指出，谷歌計劃向歐洲銷售的安卓

手機廠商收取專利費用，舜宇（０２３８２）急挫７﹒７１％，報７２﹒４５元，為跌幅最大藍

籌。瑞聲（０２０１８）跌７﹒４５％，報５９元。丘鈦（０１４７８）走低１﹒７％，報

４﹒０５元。鴻騰精密（０６０８８）逆市走高１﹒８４％，報３﹒３２元。

離岸人民幣（ＣＮＨ）日內低見６﹒９６６９，中資航空股個別發展，國航（００７５３）

跌２﹒４６％，報６﹒３５元。東航（００６７０）逆市升１﹒９％，報４﹒２９元。南航

（０１０５５）無升跌，報４﹒３元。

人民幣急貶未有對內銀股造成龐大沽壓，建行（００９３９）跌０﹒３２％，報６﹒２元。

工行（０１３９８）軟０﹒１９％，報５﹒２８元。交行（０３３２８）升１﹒２５％，報

５﹒６５元。民行（０１９８８）漲１﹒０７％，報５﹒６７元。中行（０３９８８）無升跌，

報３﹒２７元。（ｔｔ）

