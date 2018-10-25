《經濟通通訊社２５日專訊》醫院管理局大會今日在內務會議上，討論並通過延長產假至
１４個星期的安排，即日起生效。
醫管局發言人表示，有關安排是跟隨政府在今年發表的《施政報告》，建議將法定產假由
１０星期延長至１４星期，讓女性僱員有更多時間陪伴及照顧初生嬰兒。實際分娩日或預產期在
今日或之後的醫管局僱員，都可即時受惠。
除產假日數延長之外，醫管局有關現行產假的安排，如申請資格、產假生效期、醫生證明文
件及產假通知的要求，均維持不變。（ｃｗ）
25/10/2018 15:51
醫管局通過延長產假至１４周並即日生效
《經濟通通訊社２５日專訊》醫院管理局大會今日在內務會議上，討論並通過延長產假至
１４個星期的安排，即日起生效。
醫管局發言人表示，有關安排是跟隨政府在今年發表的《施政報告》，建議將法定產假由
１０星期延長至１４星期，讓女性僱員有更多時間陪伴及照顧初生嬰兒。實際分娩日或預產期在
今日或之後的醫管局僱員，都可即時受惠。
除產假日數延長之外，醫管局有關現行產假的安排，如申請資格、產假生效期、醫生證明文
件及產假通知的要求，均維持不變。（ｃｗ）
|FOCUS25/10/2018
【FOCUS】侵侵、北京「泡沫大鬥法」 人幣異動考驗維穩
|國際動態25/10/2018
多國抵制 沙特論壇暫簽4千億協議
|生財有道25/10/2018
「明日大嶼」填海建島 上樓新希望？
|中國故事24/10/2018
【風波未了】伊利實名舉報：前董事長「國家級保護傘」下侵吞財產
|香港政情24/10/2018
【大橋通車】實測最平路線：欣澳至澳門70.8元全程74分鐘
|FOCUS24/10/2018
【FOCUS】美股「有排驚」 VS 意大利「未驚過」
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰