醫管局通過延長產假至１４周並即日生效

《經濟通通訊社２５日專訊》醫院管理局大會今日在內務會議上，討論並通過延長產假至

１４個星期的安排，即日起生效。

醫管局發言人表示，有關安排是跟隨政府在今年發表的《施政報告》，建議將法定產假由

１０星期延長至１４星期，讓女性僱員有更多時間陪伴及照顧初生嬰兒。實際分娩日或預產期在

今日或之後的醫管局僱員，都可即時受惠。

除產假日數延長之外，醫管局有關現行產假的安排，如申請資格、產假生效期、醫生證明文

件及產假通知的要求，均維持不變。（ｃｗ）

