【港鐵頭痕】中科員工供詞有出入，被質疑是否親眼目睹或記錯時間

《經濟通通訊社２５日專訊》港鐵沙中線紅磡站工程調查委員會繼續聆訊。中科興業的助理

地盤管工畢浩彥在書面證供曾確認，中科董事總經理潘焯鴻在２０１５年９月初與其他員工的會

面內容，以及潘焯鴻與兩名禮頓高層的巡視過程，兩段證供是真確。他今日被港鐵代表律師盤問

時承認，自己是在９月中受聘進入地盤，亦無參與巡視，無法確認兩者是否真確。

港鐵方再質疑為何畢浩彥見到有人剪鋼筋，但沒有即時向總承建商禮頓和其公司董事潘焯鴻

匯報，畢浩彥指自己當時只是入職幾日，不熟悉禮頓的架構，至於潘焯鴻方面，因對方工作忙碌

，不是經常接電話，自己曾在飯盒會上表示知悉事件。

畢浩彥又指，雖然印象模糊，但有見過扭入螺絲帽的動作，早前指自己「不記得」是因為作

供時過於緊張。

其後，到中科興業的地盤總管倪乃智作供，他表示自己於２０１５年１０月開始在紅磡站地

盤工作，曾於同年１２月看到兩名工人，用打磨切割機將鋼筋剪短３至４厘米，不過沒有看到有

人拿剪短了的鋼筋接駁連續牆，亦未能確認工人來自甚麼公司，但指看到泛迅的大部分工人，都

沒有穿正式制服，有些甚至只穿反光衣。

禮頓代表律師質疑，潘焯鴻書面口供指倪乃智在９月看到禮頓職員，將已剪短鋼筋扭入螺絲

帽。倪乃智估計是潘焯鴻記錯時間，自己沒有這樣說，又稱忘記於何地向潘焯鴻提剪鋼筋事件。

中科助理管工李潤潮作供時指，在２０１６年１月中，見到５、６名工人在工地Ｂ區剪鋼筋

。委員會律師出示地盤文件紀錄，指２０１６年１月１２日已經完成在Ｂ區４、５號倉的灌漿程

序，不可能有人在現場剪鋼筋，李潤潮最終承認記錯日期。（ｃｗ）

