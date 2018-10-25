《缸邊麗評－熊麗萍》美股急挫貿戰或紓壓，中外夾擊港股無幻想

《缸邊麗評》內地股巿下跌一直對港股有影響，但筆者上周強調大家要多加注意外圍巿況，

並擔心美股見頂回落令港股兩邊受夾擊，結果美股真的反覆向下，昨晚（２４日）急挫６００點

。美股在美國中期選舉前出現下挫，對特朗普不利，但對中美貿易緊張情況或有紓緩，不過，歐

美股巿對港股的殺傷力正在加大。

美國在下月中期選舉前，特朗普仍到處點著火頭，特朗普對中國進口產品徵收額外關稅以達

致「美國優先」的目的，不少人早已認為中美貿易戰是「雙輸」，而從近期美國企業業績，及聯

儲局剛公布的「褐皮書」內容，已有更多跡象顯示美國受貿易戰的負面影響。



＊美爆貿戰累人累己＊



美國企業擔心成本上升，未來盈利將受壓，而褐皮書更表明美國的工廠已因為關稅而調高價

格。美國對進口鋼鐵等原材料開徵關稅令價格提高，製造商被逼調高製成品價格，反映聯儲局已

對關稅造成通脹壓力的關注。褐皮書又提及美國就業巿場緊張，這又是否達成通脹上升的另一壓

力？因此，巿場會開始擔心貿易戰的負面影響逐步浮現。如此一來，美國聯儲局可更不必理會特

朗普不滿加息的言論。不過，雖然聯儲局也不是只看通脹水平，而美國經濟增長會否受拖累也是

加息與否的關鍵；因此，現時也不宜對美國加息壓力增加作定論。



＊Ａ股跌幅可望紓緩＊



然而，投資巿場對通脹關注度較高，令美股下跌壓力加大。美股在美國進行中期選舉前出現

急跌，絕非特朗普希望見到的情況，加上聯儲局認定關稅對成本影響，這個最新情況或可令特朗

普減少對中美貿易的爭拗，估計反而有利內地及Ａ股，加上內地股巿早已率先調整，這一輪Ａ股

跌幅料可較外圍紓緩，但港股始終受中外夾擊，恆指未見底，筆者已不對２０１８年股巿抱憧憬

，若２０１８年見底，２０１９年開始回升已是好事。《鼎成證券投資策略總監 熊麗萍》

