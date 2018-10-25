《經濟通通訊社２５日專訊》受美股再度暴跌拖累，台股今日大跌。台股加權平均指數開盤
不到３０秒即跌逾２７０點，失守９５００大關，最低報９４８２﹒５點，創２０個月新低，收
跌２﹒４％，報９５２０﹒７９點，成交１３１１﹒８億元新台幣。
電器類指數表現最差，大挫５﹒１７％；金融類指數跌１﹒７６％；電子類指數跌
３﹒３４％。（ｅｎ）
25/10/2018 13:58
【十月股災】台股收挫２﹒４％報９５２０點，創２０個月新低
《經濟通通訊社２５日專訊》受美股再度暴跌拖累，台股今日大跌。台股加權平均指數開盤
不到３０秒即跌逾２７０點，失守９５００大關，最低報９４８２﹒５點，創２０個月新低，收
跌２﹒４％，報９５２０﹒７９點，成交１３１１﹒８億元新台幣。
電器類指數表現最差，大挫５﹒１７％；金融類指數跌１﹒７６％；電子類指數跌
３﹒３４％。（ｅｎ）
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