《股金豐采－涂國彬》金價終見突破，短線料續向上

《股金豐采》隨著美元轉強，黃金從４月下旬開始從１３５０美元的高位回落。金價和美元

負相關，較少受地緣政治影響。美元上漲，主要還是跟貨幣政策有關。在頗具優勢的經濟數據下

，美聯儲維持加息步伐，拉開與別國的差距，美元更顯吸引，受資金追捧。如此一來，黃金重心

不斷下移，８月中更考驗１１６０美元低位。



＊美元動能減弱＊



隨著美元從下半年開始動能減弱，大部分時間９４至９６上落反覆，黃金８月低位反彈後，

主要圍繞１２００美元水平震盪，持續一個多月，直到１０月１１日終見突破，當日從

１１９０美元，突破１２２０美元，剛好全球股市重挫，避險需求給黃金帶來支持。

之後一周金價回軟，只是圍繞百日線，沒受到美元上漲影響，表現穩定。本周開始，動能明

顯增強，金價逐漸躍上１２３０美元，幾次測試１２４０美元。



＊避險需求支持＊



就如昨日（２４日），美元雖然突破９６阻力，但沒妨礙黃金走高。值得注意的是，美股大

跌，道指和標普抹掉年內漲幅，地緣政治風險下，投資者擔憂企業盈利和經濟增長前景，ＶＩＸ

再度單日大漲逾兩成，避險資產包括美債和日圓，以至黃金等，均獲支持。

黃金近日終擺脫調整，突破向上。短線看，金價低位支持不俗，仍有上行空間，有機會挑戰

１２５０美元。但從整個加息環境看，金價要有重大突破，過程也不容易。

《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

