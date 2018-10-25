《鍾之日記》國家隊出手，Ａ場極抗跌

《鍾之日記》１０月２５日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



美股周三（２４日）再暴瀉，科技股成重災，納指重創４％，創逾七年最大單日跌幅，多隻

科技股市值一夜回到兩年前。跌市風暴今早襲至亞洲，日、韓、台股市均大跌。港股亦裂口低開

近５００點，Ａ股同受震盪，滬綜指開市即失兩千六關，最多挫２﹒８％，午後跌幅收窄至超過

１％，尾盤券商股爆發，地產及金融股突然倒升，市傳政府為努力防止股市崩盤，「國家隊」在

過去一周一直在有針對性地買進股票，今日買進券商和地產股。「國家隊」現身影，助滬綜指成

功收復兩千六關，收市更倒升０﹒０２％，報２６０３﹒８點，振幅達到２﹒８６％反映其表現

波動。深成指則跌勢修復至０﹒２１％。滬深兩市全日成交２９２６億元人民幣，較上日減少１

﹒５％。不過，北上資金今日淨流出達３３﹒７３億元，為１０月１９日以來最高。



＊港股連跌３日，累挫１１５８點＊



香江魚缸今早低開４８３點，未幾跌幅最多擴至５９６點，全日低見２４６５３點，創近

１８個月低。午後Ａ股倒升，港股跌勢亦見收窄，最終全日跌２５５點或１﹒０１％，報

２４９９４點，未能守穩二萬五關，連跌３個交易日，累挫１１５８點或４﹒４％。主板成交

１０６０﹒８億元，較昨日增加逾１６％。

國泰（００２９３）公布連同港龍航空約９４０萬名乘客資料被不當取覽，受消息拖累，該

股收挫３﹒８％。



＊國家隊救股不救匯，離岸人幣跌破６﹒９６＊



Ａ股疑獲國家隊入股市維穩，但匯市卻風高浪急，離岸人幣人民幣（ＣＮＨ）再破底，午後

亦跌破６﹒９６關口，最低至６﹒９６６６，市場指中國最新公布的９月結售匯數據欠佳，拖累

人民幣匯價走貶。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開３１點子，報６﹒９４３２，午後進一步走低

，曾低見６﹒９５２８，跌破６﹒９５關口，最終收報６﹒９４９８，險守６﹒９５，較上個交

易日４時３０分收盤價跌９７點子，創２０１７年１月以來新低。

人民幣兌一美元中間價今報６﹒９４０９，跌破６﹒９４，為２０１７年１月以來首次，較

上個交易日貶５２點子，連跌三個交易日。



＊內房券商獲掃貨逆市堅挺＊



Ａ股今日尾盤突然拗腰急升，剛剛好倒升不足０﹒１％，險守兩千六關，國家隊身影明顯。

據外電指國家隊在過去一周期間不停入市維穩，上周五（１９日）及本周一（２２日）針對性買

入大型股份，而今日則主力掃券商股及地產股，而剛好中港券商板塊及內房板塊均見堅挺。

內房板塊方面碧桂園（０２００７）大升４﹒４％，報８﹒３５元，領漲其他藍籌；旭輝（

００８８４）急升８﹒８％，報３﹒３３元；融創（０１９１８）揚５﹒７％，報２１﹒２元；

華潤置地（０１１０９）升１﹒４％，報２６元；惟萬科Ｈ（０２２０２）傳發債計劃被內地監

管叫停，全日跌０﹒４％，報２３﹒２５元。

中資券商股領漲一眾國指成份股，銀證（０６８８１）漲６﹒２％，報３﹒９２元，為表現

最佳國指成份股；海通證券（０６８３７）漲５﹒８％，報７﹒９元。信証（０６０３０）、華

泰六八八六（０６８８６）、廣發証券（０１７７６）齊升３％，分別報１３﹒８２元、

１２﹒３元及９﹒５６元。



＊谷歌擬向安桌手機廠收專利費，舜宇瑞聲雙雙急瀉＊



據內地傳媒報道，美國科技龍頭谷歌計劃向安桌手機廠商收取專利費用，以便用戶可以在手

機、平板電腦上使用Ｐｌａｙ商店等軟件。據指每部移動裝置的系統收費將高達４０美元，由

１０月２９日起率先在歐洲執行。

有市場人士分析，谷歌此舉是還擊歐盟早前向公司收取的「５０億美元反壟斷罰款」，若果

這項舉措正式落地，將會直接拉升國產手機的價格，並對其銷售做成嚴重影響。

隔晚美國科技股暴瀉，安桌系統收費消息再踩手機股一腳，舜宇光學（０２３８２）、瑞聲

科技（２０１８）分別跳水瀉７﹒７％及７﹒５％，成為表現兩隻最差的成份股，舜宇收報

７２﹒４５元，瑞聲更失守６０元，報５９元；比亞迪電子（００２８５）挫３﹒４％，丘鈦科

技（０１４７８）跌１﹒７％。

小米（０１８１０）預期今年手機出貨量將超過１億部，股價今日猶如過山車，起初曾瀉至

最低見１１﹒６６元創上市新低，但午後該股突然有資金流入，股價最終更止跌回升，全日戲嬴

性反升３﹒４％，收報１２﹒６８元。



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