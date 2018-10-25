《投資心得－潘鐵珊》廣汽聚焦「三電」及開發智能網聯成增長亮點

《投資心得》早前廣汽集團（０２２３８）公佈截至今年六月三十日的上半年業績，錄得銷

售收入達３７２億元人民幣，比去年同期增７％；而享有合營企業及聯營企業利潤的份額同比增

７﹒４％至４９﹒４億元人民幣，增長理想。



＊推進國際化戰略，美國設研發中心＊



集團上半年推出８款新車型和改款車型，汽車產銷均超１００萬輛，廣汽傳祺ＧＳ８和

ＧＭ８為集團的自主品牌，在高端汽車市場成功布局。首款搭載與騰訊（００７００）合作智聯

系統的傳祺ＧＳ４中改款成功上市，配合廣汽新能源構建的混營店營銷服務新業態，加速了集團

的汽車銷量增長。隨著自主品牌乘用車愈來愈受注目，廣汽在自主品牌業務方面能更上一層樓。

集團將在未來聚焦電池、電機、電控 合稱「三電」，以及智能網聯核心技術的開發，布局全

球研發網，推進國際化戰略。繼矽谷研發中心後於今年上半年新設立洛杉磯前瞻設計中心及底特

律研發中心。



＊布局商貿及金融業，增強協同效應＊



集團亦積極布局商貿及金融等板塊，期望能增強協同效應。商貿板塊方面，主要集中於汽車

用品和融資租賃業務，加快銷售網絡的拓展步伐；金融板塊方面，集團不斷拓寬投融資領域，通

過旗下子公司廣汽財務、中隆投資、眾誠保險等持續深化業務。集團與多個大牌如騰訊、華為、

科大訊飛、蔚來等廣泛建立戰略合作關係，希望在將來創新研發上領先同業。廣汽在傳統汽車產

銷以至其他方面表現均是近年最佳，期待在將來業績能進一步向好。可考慮於現價買入，上望８

元，跌穿６﹒５元止蝕。《天宸康合資產管理投資總監 潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，筆

者客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）

