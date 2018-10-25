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25/10/2018 08:51

【駐京專電】全國政協召開網路議政遠端協商會，完善網絡議政方式

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》全國政協２４日在京召開第一次網絡議政
遠程協商會。全國政協主席汪洋強調，要堅持把互聯網優勢同政協協商特色結合起來，不斷豐富
完善網絡議政、遠程協商方式。
　　本次協商活動以「優化營商環境，促進民營經濟高質量發展」為主題，１３位委員在北京、
浙江、湖南、廣東四個會場以及通過手機連線方式發了言，委員們認為，黨中央、國務院歷來毫
不動搖支持民營經濟發展，大力優化營商環境，推出了一系列重要舉措。特別是近日習近平總書
記鮮明提出任何否定、弱化民營經濟的言論和做法都是錯誤的，勉勵民營企業家心無旁騖創新創
造、踏踏實實辦好企業，令廣大民營企業家信心倍增。要客觀全面地看待民營企業發展中面臨的
困難，中國經濟穩中向好基本態勢沒有變，市場潛力和發展空間巨大的優勢沒有變，支持民營經
濟發展的制度安排日趨完善，民營經濟發展前景是光明的。
　　委員們建議，營商環境是軟實力，需要硬措施來保障，需要下硬功夫推進政策落地見效。要
以更大力度放寬市場准入，能採取市場化運作的公共基礎設施項目和允許外資進入的領域，都向
民間資本開放，推動審批制度更透明、更規範、更便捷，切實降低制度性交易成本。

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