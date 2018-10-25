《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》人民銀行行長易綱、副行長潘功勝到中國
銀行間市場交易商協會、中債增進投資股份有限公司就民營企業債券融資支持工具等問題進行調
研，並召開座談會。
易綱指出，下一階段要繼續始終堅持基本經濟制度和「兩個毫不動搖」，積極運用民營企業
債券融資支持工具，提高民營企業金融可及性，為民營企業發展營造良好的融資環境。
25/10/2018 08:52
【呵護民企】人行易綱：積極運用民企債券融資支持工具
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》人民銀行行長易綱、副行長潘功勝到中國
銀行間市場交易商協會、中債增進投資股份有限公司就民營企業債券融資支持工具等問題進行調
研，並召開座談會。
易綱指出，下一階段要繼續始終堅持基本經濟制度和「兩個毫不動搖」，積極運用民營企業
債券融資支持工具，提高民營企業金融可及性，為民營企業發展營造良好的融資環境。
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