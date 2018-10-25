【豬瘟來襲】貴州省畢節市發生非洲豬瘟疫情，已有效處置

《經濟通通訊社２５日專訊》農業農村部表示，貴州省畢節市發生生豬非洲豬瘟疫情。陽性

樣品來自貴州省畢節市赫章縣一養殖戶，該養殖戶存欄生豬１０頭、發病８頭、死亡８頭。

當地已按照要求啟動應急響應機制，採取封鎖、撲殺、無害化處理、消毒等處置措施，對全

部病死和撲殺豬進行無害化處理。同時，禁止所有生豬及其產品調出封鎖區，禁止生豬運入封鎖

區。目前，上述疫情已得到有效處置。（ｂｉ）

