【Ａ股維穩】全球最大ＲＱＦＩＩ股票ＥＴＦ創逾一年最大流入

《經濟通通訊社２５日專訊》全球最大人民幣合格境外機構投資者（ＲＱＦＩＩ）股票

ＥＴＦ吸引資金流入創一年多來新高。據彭博數據顯示，追蹤富時中國Ａ５０指數的南方富時Ａ

５０ＥＴＦ昨日（２４日）錄得７﹒４億港元流入，為去年８月８日以來最高水平。

本月以來，富時中國Ａ５０指數下跌６％，表現優於上證綜指的９％跌幅，以及創業板的

１１％跌幅。分析認為，Ａ５０主要是中資金融股，對一些基金來說，它們是相對比較穩妥的選

擇。（ｂｉ）

