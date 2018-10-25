《經濟通通訊社２５日專訊》全球最大人民幣合格境外機構投資者（ＲＱＦＩＩ）股票
ＥＴＦ吸引資金流入創一年多來新高。據彭博數據顯示，追蹤富時中國Ａ５０指數的南方富時Ａ
５０ＥＴＦ昨日（２４日）錄得７﹒４億港元流入，為去年８月８日以來最高水平。
本月以來，富時中國Ａ５０指數下跌６％，表現優於上證綜指的９％跌幅，以及創業板的
１１％跌幅。分析認為，Ａ５０主要是中資金融股，對一些基金來說，它們是相對比較穩妥的選
擇。（ｂｉ）
25/10/2018 14:06
【Ａ股維穩】全球最大ＲＱＦＩＩ股票ＥＴＦ創逾一年最大流入
《經濟通通訊社２５日專訊》全球最大人民幣合格境外機構投資者（ＲＱＦＩＩ）股票
ＥＴＦ吸引資金流入創一年多來新高。據彭博數據顯示，追蹤富時中國Ａ５０指數的南方富時Ａ
５０ＥＴＦ昨日（２４日）錄得７﹒４億港元流入，為去年８月８日以來最高水平。
本月以來，富時中國Ａ５０指數下跌６％，表現優於上證綜指的９％跌幅，以及創業板的
１１％跌幅。分析認為，Ａ５０主要是中資金融股，對一些基金來說，它們是相對比較穩妥的選
擇。（ｂｉ）
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