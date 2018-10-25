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即市新聞

25/10/2018 09:07

《思前想後－郭思治》港股或喘定轉為低台整固，未擺脫續尋底弱態

　　《思前想後》今年１０月雖不能說是股災月，但從美股及港股之表現看，跌勢確頗明確，先
說美股。道指於本月３日曾一度高見２６９５１點，此乃年內之高位，亦是歷史新高，惟其後市
況大幅逆轉，道指分別在１０日急挫８３１點及１１日再急挫５４６點，道指更一度低見
２４８９９點。單從走勢上看，道指確已開始呈現跌離之感，雖其後略作反彈，並於１６日再高
見２５８１７點，但由於氣氛已告逆轉，而買盤態度亦漸趨保守，故整個美股又再現「反覆偏軟
」態勢之中，且在減持之行動主導下，道指於２３日急挫並一度低見２４７６８點，即是說相對
月內之高位為３日之２６９５１點計，在短短三周內，道指已急挫２１８３點或８﹒１％，以單
月計，此幅度實不算少。從走勢上看，美股該已見中期升市之浪頂，往後將進入正常之中期調整
中；再從技術上看，道指目前較具防守性之支持點該為４月２日之低位２３３４４點，此亦為道
指升浪之起步點。

＊道指料將進入正常中期調整＊

　　再看港股，大市之１０月份之跌幅確實頗明顯，直到目前一刻止計，恆指暫是由２日之高位
２７７１６點跌至１９日之低位２５０９０點，即月內之波幅暫已達２６２６點，以單月計，此
幅度實已不算少，故只無利淡消息再湧現，大市該可漸趨喘定，並進入低台整固之中。但需留意
大市如欲擺脫欲試底或續尋底之弱態，首要的條件是恆指必需成功重越１０天線（約２５６０９
點）及２０天線（約２６３３５點）並穩守於此兩組平均移動線之上，至於要正式擺脫反覆試低
之威脅，則需進一步收復５０天線（約２７０２６點）並穩守其上，即是說一日恆指仍反覆於上
述三組平均移動線之下，整個大市仍將續處於欲試底之中。

＊港股升跌梅花間竹下月看漲＊

　　拉闊一點看，恆指自去年７月５日低位２５１９９點開始之大型中期升浪，至今年１月２９
日高位３３４８４點止計，累積之升幅共達８２８５點，而自１月２９日高位３３４８４點開始
之中期調整，暫止步於１０月１９日之低位２５０９０點，即恆指累積之跌幅共達８３９４點，
單從此數據上看，大市確有跌凸之感，但需留意以收市計，１０月１９日當日收報２５５６１點
，即是說技術上只屬假跌穿去年７月５日之低位２５１９９點，故情況雖險，惟尚不算太差，只
是恆指一直反覆整固於２５６００點水平，屬低台拉鋸待變，感覺上有點令人不安，要擺脫此情
緒，到最後仍需待恆指正式重越５０天線方能獲消除。
　　不知各位有否發現，自今年５月開始，大市已一直呈梅花間竹的形態，以每月之高低及形態
排列為，５月恆指升１８０１點，６月跌３３５０點，７月升１３３８點，８月跌１９０１點，
９月升１８１２點，到１０月暫是跌２６２６點，如此形態不變，１１月該是上升形態，即可再
重現先低而後高。《民眾證券董事總經理　郭思治》（本欄逢周四刊出）

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