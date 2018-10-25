《經濟通通訊社２５日專訊》官媒《中國證券報》今日頭版文章指出要加強Ａ股制度建設，
吸引長期資金入市。
文章指，近期，監管層頻繁表態支持以保險等為代表的長線資金以財務投資或戰略投資形式
入股上市公司。專家認為，長線資金入市有利於優化投資者結構、穩定市場，但要激發長線資金
入市還有待更多改革之舉。培育長期資金入市，根本上是要加強Ａ股市場制度的建設，完善發行
制度、退市制度，保證上市公司質量，是吸引長期資金最重要的一步。（ｃｔ）
25/10/2018 08:58
【Ａ股維穩】中證報：加強Ａ股制度建設，吸引長期資金入市
《經濟通通訊社２５日專訊》官媒《中國證券報》今日頭版文章指出要加強Ａ股制度建設，
吸引長期資金入市。
文章指，近期，監管層頻繁表態支持以保險等為代表的長線資金以財務投資或戰略投資形式
入股上市公司。專家認為，長線資金入市有利於優化投資者結構、穩定市場，但要激發長線資金
入市還有待更多改革之舉。培育長期資金入市，根本上是要加強Ａ股市場制度的建設，完善發行
制度、退市制度，保證上市公司質量，是吸引長期資金最重要的一步。（ｃｔ）
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