【Ａ股維穩】銀保監發布通知允險資設專項產品，化解股票質押風險

《經濟通通訊社２５日專訊》銀保監正式發布通知，允許保險資產管理公司設立專項產品，

發揮保險資金長期穩健投資優勢，參與化解上市公司股票質押流動性風險，為優質上市公司和民

營企業提供長期融資支持，維護金融市場長期健康發展。



＊產品不納入保險公司權益類資產計算投資比例＊



《關於保險資產管理公司設立專項產品有關事項的通知》主要內容包括：一是設定了產品管

理人條件，要求產品管理人應具有發行組合類保險資產管理產品業務資格。

二是明確了專項產品的投資範圍圍，主要包括上市公司股票、上市公司及其股東公開發行的

債券和非公開發行的可交換債券等。

三是強調了專項產品的退出安排，一方面支持保險機構發揮機構投資者作用，維護上市公司

長期穩健經營，同時明確了產品的退出安排和方式，確保平穩退出。

四是制定了專項產品風險管控措施。從專戶管理、封閉期、存續期、投資集中度、事前登記

、信息披露、關聯交易等方面提出了具體要求。

五是明確該產品不納入保險公司權益類資產計算投資比例。



＊向暫時出現流動性困難優質上市公司和民營企業提供融資支持＊



銀保監指，《通知》的發布是貫徹落實黨中央、國務院「六穩」要求、創造良好市場預期、

維護金融市場穩定的重要舉措。一是有利於化解上市公司股票質押流動性風險。通過專項產品形

式，保險資金可以為優質上市公司及其股東提供長期資金支持。二是有利於有效支持優質上市公

司和民營企業發展。專項產品按照市場化原則，向有前景、有市場、技術有優勢但暫時出現流動

性困難的優質上市公司和民營企業提供融資支持，穩定市場預期。三是有利於發揮保險資金長期

穩健投資優勢，做實體經濟的長期資金提供者，從而更好鞏固市場長期投資的基礎。

下一步，銀保監將進一步支持保險機構增加對上市公司財務性和戰略性投資規模，調整和優

化股權投資、債權投資等領域監管制度，對符合國家戰略和宏觀政策導向的項目給予更多的政策

支持，為實體經濟提供更多長期資金和資本性資金。（ｃｔ）

