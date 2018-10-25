【貿易開戰】美國商務部初裁中國傾銷鋼制輪轂，將徵反傾銷稅

《經濟通通訊社２５日專訊》美國商務部周三表示，已初步認定中國向美國市場傾銷某些鋼

制輪轂（Ｃａｒ Ｒｉｍ），並將對這些產品徵收初步反傾銷稅。

美國商務部此前裁定這些進口商品享有不公平補貼。該部表示，這些商品的傾銷幅度達到

２３１﹒７％，並指示美國邊境官員按這一比例收取保證金。

美國估計，２０１７年自中國進口的鋼制輪轂金額達３﹒８８億美元。（ｃｔ）

