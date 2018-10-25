《經濟通通訊社２５日專訊》美國商務部周三表示，已初步認定中國向美國市場傾銷某些鋼
制輪轂（Ｃａｒ Ｒｉｍ），並將對這些產品徵收初步反傾銷稅。
美國商務部此前裁定這些進口商品享有不公平補貼。該部表示，這些商品的傾銷幅度達到
２３１﹒７％，並指示美國邊境官員按這一比例收取保證金。
美國估計，２０１７年自中國進口的鋼制輪轂金額達３﹒８８億美元。（ｃｔ）
25/10/2018 10:28
【貿易開戰】美國商務部初裁中國傾銷鋼制輪轂，將徵反傾銷稅
《經濟通通訊社２５日專訊》美國商務部周三表示，已初步認定中國向美國市場傾銷某些鋼
制輪轂（Ｃａｒ Ｒｉｍ），並將對這些產品徵收初步反傾銷稅。
美國商務部此前裁定這些進口商品享有不公平補貼。該部表示，這些商品的傾銷幅度達到
２３１﹒７％，並指示美國邊境官員按這一比例收取保證金。
美國估計，２０１７年自中國進口的鋼制輪轂金額達３﹒８８億美元。（ｃｔ）
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