【油市博奕】中石化與中石油集團據報不訂購１１月交貨的伊朗原油

《經濟通通訊社２５日專訊》據《路透》引述消息人士稱，中石化集團、中石油集團尚未訂

購１１月交貨的伊朗原油，因擔心這可能會違反美國的制裁措施。

美國政府將於１１月４日開始對伊朗石油出口重新實施制裁，以迫使伊朗重談核協議。伊朗

是石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）中的第三大產油國，中國則是該國最大的石油買家。

消息人士透露，中石化和中國石油集團打算不訂購１１月交貨的伊朗原油，因為不確定中國

買家能否獲得制裁豁免。（ｃｔ）

