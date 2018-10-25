《經濟通通訊社２５日專訊》據《路透》引述消息人士稱，中石化集團、中石油集團尚未訂
購１１月交貨的伊朗原油，因擔心這可能會違反美國的制裁措施。
美國政府將於１１月４日開始對伊朗石油出口重新實施制裁，以迫使伊朗重談核協議。伊朗
是石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）中的第三大產油國，中國則是該國最大的石油買家。
消息人士透露，中石化和中國石油集團打算不訂購１１月交貨的伊朗原油，因為不確定中國
買家能否獲得制裁豁免。（ｃｔ）
25/10/2018 10:36
【油市博奕】中石化與中石油集團據報不訂購１１月交貨的伊朗原油
《經濟通通訊社２５日專訊》據《路透》引述消息人士稱，中石化集團、中石油集團尚未訂
購１１月交貨的伊朗原油，因擔心這可能會違反美國的制裁措施。
美國政府將於１１月４日開始對伊朗石油出口重新實施制裁，以迫使伊朗重談核協議。伊朗
是石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）中的第三大產油國，中國則是該國最大的石油買家。
消息人士透露，中石化和中國石油集團打算不訂購１１月交貨的伊朗原油，因為不確定中國
買家能否獲得制裁豁免。（ｃｔ）
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