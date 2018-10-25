【Ａ股震盪】險資允入市維穩，滬綜指半日跌幅收窄至１﹒４％

《經濟通通訊社２５日專訊》美股業績好壞參半，加上美國９月新屋銷售創近兩年新低，美

股周三（２４日）再暴瀉，道指跌６０８點或２﹒４１％，納指更瀉４﹒４３％，創逾七年最大

單日跌幅，多隻科技股市值一夜回到兩年前。

受累美股表現，亞洲股市今早觸發月內第二次股災，滬綜指低開２﹒４％，失守兩千六關，

深成指低開２﹒７９％。開市後中國監管層出招救市，銀保監正式公布險資可入市買股票，幫助

化解Ａ股質押流動性風險，券商股逆市走上，助Ａ股跌幅收窄。滬綜指半日收跌１﹒４２％，報

２５６６﹒２１點，深成指則跌１﹒８７％，報７４０４﹒１５點。股市震盪資金交投續熾熱，

半日兩市成交共１７５６﹒２億元（人民幣．下同），仍較上日半日成交額減少４﹒５％。

人行今日開展１０００億元逆回購操作，淨投放１０００億，累計連續５日投放共５２００

億元。



＊險資入閘成功券商股爆發，科技股領跌＊



銀保監正式公布，允許保險資產管理公司設立專項產品，參與化解上市公司股票質押流動性

風險。通知規定險資投資範圍主要包括上市公司股票、上市公司及其股東公開發行的債券和非公

開發行的可交換債券等，產品不納入保險公司權益類資產計算投資比例。深受大股東質押地雷陣

困擾的券商股受刺激上升，成股災奇葩。華安證券（滬：６００９０９）漲７﹒７％，中原證券

（滬：６０１３７５）升６﹒７％，太平洋（滬：６０１０９９）漲５﹒２％，國投資本

（滬：６０００６１）同升２﹒８％。

然而今年以來Ａ股行情慘淡，消息對險企而言不算利好。國壽（滬：６０１６２８）微升０

﹒１％，平保（滬：６０１３１８）更跌１﹒１％。

美國科技股市值大倒退，Ａ股同業亦成跌市主力，凱瑞德（深：００２０７２）跌停，浪潮

信息（深：０００９７７）跌８﹒４％，數據港（滬：６０３８８１）挫７﹒７％，生意寶（深

：００２０９５）瀉７﹒４％，中國軟件（滬：６００５３６）跌６﹒５％，用友網絡（滬：６

００５８８）挫６﹒２％。



＊一汽集團獲萬億授信，全系股份跑出＊



中國一汽與國家開發銀行、建設銀行、工商銀行等１６家銀行簽署戰略合作協議，各銀行將

給中國一汽意向性授信共計近１﹒０２億元。萬億資金規模龐大，有市場人士形容，這萬億授信

足以收購外國知名車企。

一汽系股份暴升，一汽夏利（深：０００９２７）及一汽轎車（深：０００８００）漲停，

一汽富維（滬：６００７４２）飆６﹒２％。至於一汽三家零件供應商德宏股份

（滬：６０３７０１）、恆立實業（深：０００６２２）及光洋股份（深：００２７０８）亦漲

停。帶動其他汽車股上揚，東風汽車（滬：６００００６）升５﹒４％，長安汽車（深：０００

６２５）揚１﹒７％，亞星客車（滬：６００２１３）升１﹒５％。（ｅｙ）

