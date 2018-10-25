《經濟通通訊社２５日專訊》亞洲股市普遍急跌，Ａ股市場午後跌勢持續，滬綜指跌幅稍微
收窄至１﹒３８％，報２５６７﹒４２點，滬深３００指數跌１﹒３３％，深成指軟１﹒８６％
。上海Ｂ股跌１﹒３７％，深圳Ｂ股跌１﹒２５％。
科技、釀酒股領跌兩市；證券板塊今早爆發，午後升幅有所收窄；房地產股成為表現最佳板
塊。（ｅｙ）
25/10/2018 13:18
【Ａ股震盪】滬綜指午後續跌１﹒３８％，深成指跌１﹒８６％
《經濟通通訊社２５日專訊》亞洲股市普遍急跌，Ａ股市場午後跌勢持續，滬綜指跌幅稍微
收窄至１﹒３８％，報２５６７﹒４２點，滬深３００指數跌１﹒３３％，深成指軟１﹒８６％
。上海Ｂ股跌１﹒３７％，深圳Ｂ股跌１﹒２５％。
科技、釀酒股領跌兩市；證券板塊今早爆發，午後升幅有所收窄；房地產股成為表現最佳板
塊。（ｅｙ）
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