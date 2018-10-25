【Ａ股震盪】金融股維穩成功，滬綜指倒升０﹒０２％收復兩千六

《經濟通通訊社２５日專訊》美股周三（２４日）再暴瀉，科技股成重災，納指重創４％，

創逾七年最大單日跌幅，多隻科技股市值一夜回到兩年前。跌市風暴今早襲至亞洲，Ａ股同受震

盪，滬綜指開市即失守兩千六關，最多曾挫２﹒７６％，午後跌幅收窄至超過１％，尾盤券商股

爆發，銀行及保險股突然倒升，市傳政府為努力防止股市崩盤，「國家隊」在過去一周一直在有

針對性地買進股票，今日買進券商和地產股。「國家隊」現身影，助滬綜指收復兩千六關，更倒

升０﹒０２％，報２６０３﹒８點，振幅達到２﹒８６％反映其表現波動。深成指則跌勢修復至

０﹒２１％，報７５２９﹒４１點。

銀保監主席郭樹清在北京出席論壇時表示，中國金融風險總體可控，市場信心仍然穩定。他

稱中國將繼續銀行、保險業市場開放，落實放寬外資股比限制舉措，並將加大銀行和保險業對養

老金體系的支持。

人行今日淨投放１０００億（人民幣．下同），連續５個交易日累計淨投放５２００億元。

兩市全日成交２９２６億元，較上日減少１﹒５％。不過，北上資金今日淨流出達３３﹒７３億

元，為１０月１９日以來最高。其中，滬股通流出２５﹒６６億元，深股通淨流出逾８﹒０７億

元。



＊金融股倒升護盤有功＊



Ａ股尾盤突然發力險守兩千六關，金融股功不可沒。國有行齊齊跌轉升，工行

（滬：６０１３９８）升０﹒５％，農行（滬：６０１２８８）揚０﹒３％，中國銀行

（滬：６０１９８８）上升０﹒８％，招行（滬：６０００３６）更升０﹒９％。險企正式獲准

入市助化解Ａ股質押風險，保險板塊午後反應熱烈，中國太保（滬：６０１６０１）上升３﹒３

％，國壽（滬：６０１６２８）升２﹒１％，平保（滬：６０１３１８）同升０﹒６％。

銀保監正式公布，允許保險資產管理公司設立專項產品，參與化解上市公司股票質押流動性

風險。深受大股東質押地雷陣困擾的券商股受刺激上升，尾市再現一次爆升。哈投股份

（滬：６００８６４）、國海證券（深：０００７５０）、中原證券（滬：６０１３７５）、太

平洋（滬：６０１０９９）等八股漲停。



＊傳多地房貸利率下調，房產股醒神升＊



內媒報道多個房地產熱點城市房貸利率下調，屬十多個月以來首次，消息刺激房地產股逆升

跑贏Ａ股。榮安地產（深：０００５１７）漲９﹒９％，雲南城投（滬：６００２３９）上升８

﹒４％，嘉凱城（深：０００９１８）漲７﹒９％。大型房企亦升，保利地產

（滬：６０００４８）升５﹒６％，萬科（深：０００００２）及綠地控股

（滬：６００６０６）同升４％。

外媒指智利礦業部長相信智利法院會迅速採取行動，解決一宗阻止天齊鋰業

（深：００２４６６）收購鋰生產商ＳＱＭ股權訴訟。天齊鋰業跌２﹒６％。（ｅｙ）





表列滬深股市主要指數



收市 升╱跌 成交金額

（點） （％） （億元人民幣）

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滬深３００指數 ３１９４﹒３１ ＋０﹒１９



上證綜合指數 ２６０３﹒８０ ＋０﹒０２ １３７６﹒３０

深證綜合指數 １２９２﹒８０ －０﹒３４ １５４９﹒７５



上證Ｂ股指數 ２６９﹒７４ －０﹒３４ １﹒６０

深證Ｂ股指數 ８８２﹒３２ ＋０﹒０５ ０﹒９３



上證１８０指數 ７２２６﹒２５ ＋０﹒３２

上證３８０指數 ３８７７﹒３８ －０﹒６６



深證成份指數 ７５２９﹒４１ －０﹒２１

中小創新指數 １４８０﹒７２ －０﹒６９

深圳創業板指數 １２７３﹒６０ －０﹒８２

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