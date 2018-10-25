【聚焦人幣】中間價跌破６﹒９４，人幣即期開市貶３１點

《經濟通通訊社２５日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒９４０９，跌破６﹒９４，為

２０１７年１月以來首次，較上個交易日貶５２點子，連跌三個交易日。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開３１點子，報６﹒９４３２，上個交易日即期

匯率收盤報６﹒９４０１。（ｃｔ）

