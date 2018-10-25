《經濟通通訊社２５日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒９４０９，跌破６﹒９４，為
２０１７年１月以來首次，較上個交易日貶５２點子，連跌三個交易日。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開３１點子，報６﹒９４３２，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒９４０１。（ｃｔ）
25/10/2018 09:41
【聚焦人幣】中間價跌破６﹒９４，人幣即期開市貶３１點
《經濟通通訊社２５日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒９４０９，跌破６﹒９４，為
２０１７年１月以來首次，較上個交易日貶５２點子，連跌三個交易日。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開３１點子，報６﹒９４３２，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒９４０１。（ｃｔ）
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