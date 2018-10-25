《經濟通通訊社２５日專訊》市場消息指，人行今日將進行１０００億元人民幣７天期逆回
購操作，今日無逆回購到期，即人行連續第５個交易日淨投放，累計５２００億元人民幣。
（ｃｔ）
25/10/2018 09:19
【人行放水】消息稱人行今進行１０００億逆回購，連續５日淨投放
《經濟通通訊社２５日專訊》市場消息指，人行今日將進行１０００億元人民幣７天期逆回
購操作，今日無逆回購到期，即人行連續第５個交易日淨投放，累計５２００億元人民幣。
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