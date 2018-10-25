【人行放水】人行千億逆回購利率持平，５日累淨投放５２００億元

《經濟通通訊社２５日專訊》人民銀行公布，考慮到今日金融機構退繳法定存款準備金，可

部分對沖稅期高峰和政府債券發行繳款等因素的影響，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日開

展１０００億元（人民幣．下同）逆回購操作，中標利率２﹒５５％，與上次持平。

公開市場今日無逆回購到期，即淨投放１０００億，連續第５個交易日淨投放，累計

５２００億元人民幣。（ｃｔ）

