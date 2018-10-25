福布斯中國富豪榜百強出爐，馬雲４年後重奪榜首

《經濟通通訊社２５日專訊》福布斯今日公布２０１８年中國富豪榜榜單，去年榜首房地產

大亨許家印因內地房地產業備受調控及出現債務風險，旗下恆大集團（０３３３３）市值大幅縮

水，結果以２４１５億元（港元．下同）身家跌落第三位，財富淨值縮水９１７億元；而阿里巴

巴的馬雲及其家族則以２７１３億元身家，４年後重奪榜首，惟財富較去年縮水３１３億元。

騰訊（００７００）股價大跌，令董事長馬化騰身家縮水４８６億元至２５７２億元，排名

第二。

昔日地產巨亨萬達王健林排在了富豪榜第四位，美的集團（深：０００３３３）何享健排名

第五，至於女首富則繼續由碧桂園（０２００７）楊惠妍蟬聯，財富榜上排第六。

今次富豪榜上，最亮眼是一眾獨角獸及知名企業老總，他們因公司年內上市而身家暴漲，躋

身富豪榜前段班：小米（０１８１０）上市後，雷軍資產達９３３億元，位列第十一；拼多多在

美國上市後，黃崢身家達到８８２億元，位列第十二；海底撈（０６８６２）上市後，掌門人

張勇資產增長至６０４億元，位居第十九位。

至於深陷性侵醜聞風波，在美國面臨被刑事起訴風險的京東掌門人劉強東，則排在第三十位

。

中國富豪榜百強之中，最年輕的就是今日頭條系（字節跳動）創始人張一鳴，今年３４歲，

排在第二十五位。





表列２０１８年福布斯中國富豪榜二十強名單

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排名 財富（港元） 姓名 年齡 關聯企業

１ ２７１３億 馬雲 ５４ 阿里系

２ ２５７２億 馬化騰 ４７ 騰訊

３ ２４１５億 許家印 ６０ 恆大

４ １７８０億 王健林 ６４ 萬達

５ １５２９億 何享健 ７６ 美的



６ １３４１億 楊惠妍 ３７ 碧桂園

７ １１６８億 王衛 ４８ 順豐

８ １１４５億 李彥宏 ４９ 百度

９ １１１３億 李書福 ５５ 吉利

１０ １０５８億 丁磊 ４７ 網易



１１ ９３３億 雷軍 ４９ 小米

１２ ８８２億 黃崢 ３８ 拼多多

１３ ８７８億 王文銀 ５０ 正威

１４ ８７４億 張志東 ４６ 騰訊

１５ ８１５億 孫飄揚家族 ６０ 恆瑞製藥、豪森製藥





１６ ７１３億 許世輝家族 ６０ 達利食品

１７ ６９０億 龐康 ６２ 海天食品

１８ ６６６億 宗慶后 ７３ 娃哈哈

１９ ６０６億 張勇家族 ４８ 海底撈

２０ ５７６億 龔虹嘉家族 ５３ 海康威視

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（ｅｙ）

