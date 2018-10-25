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25/10/2018 15:19

【呵護民企】潘功勝：服務小微企業需商業銀行和企業雙向發力

　　《經濟通通訊社２５日專訊》人行副行長、國家外匯局局長潘功勝在「中國民生銀行小微金
融十年展望」論壇上表示，做好小微企業金融服務，提高金融普惠性水平，是提升金融服務實體
經濟的逼切需要，也是金融業戰略轉型的核心，發展小微金融需要商業銀行和企業雙向發力。
　　潘功勝表示，商業銀行是服務小微主體，商業銀行內部政策安排和技術支撐是重要環節，要
完善商業銀行內部績效考核，收入分配政策，內部資本轉移定價政策，加大盡職免責落實力度，
合理安排內部信貸資源配置，使基層銀行能放貸。同時，小微企業也要注重提升專業化水平，建
立完善財務會計制度，合理運用融資槓桿。

＊人行以降準及增加再貸款支持小微企業融資＊

　　潘功勝又指出，今年以來，人行四次定向降準，兩次增加再貸款、再貼現支持小微企業融資
。而不久前全國工商聯與人行聯合召開了民營、小微企業金融服務工作座談會，搭建政府、民企
對接橋梁，深入了解，著力解決企業融資困難。
　　人行２２日宣布，設立民營企業債券融資支持工具，此外再增加再貸款和再貼現額度
１５００億人民幣。引導資金流向民營企業和小微企業。銀保監會方面，２５日，允許保險資管
設立專項產品化解股權質押風險。（ｂｉ）

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