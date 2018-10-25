《經濟通通訊社２５日專訊》據新華社《新華視點》報道，日本首相安倍晉三今日下午抵達
北京，開始對中國進行正式訪問。
此訪是日本首相時隔７年正式訪華，也正值中日和平友好條約締結４０周年重要節點。上次
日本前首相野田佳彥訪華是在２０１１年１２月。
中國外交部表示，安倍訪華期間，中國領導人將同安倍舉行會見會談，就改善發展中日關係
及共同關心的國際和地區問題交換意見。（ｂｉ）
25/10/2018 15:30
【中日局勢】安倍晉三下午抵京，日本首相時隔７年再訪華
《經濟通通訊社２５日專訊》據新華社《新華視點》報道，日本首相安倍晉三今日下午抵達
北京，開始對中國進行正式訪問。
此訪是日本首相時隔７年正式訪華，也正值中日和平友好條約締結４０周年重要節點。上次
日本前首相野田佳彥訪華是在２０１１年１２月。
中國外交部表示，安倍訪華期間，中國領導人將同安倍舉行會見會談，就改善發展中日關係
及共同關心的國際和地區問題交換意見。（ｂｉ）
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