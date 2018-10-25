【聚焦人幣】離岸人幣急跌１３３點子，報６﹒９５７５

《經濟通通訊社２５日專訊》人民幣匯價走勢波動，離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）午後一度

急跌１４３點子，低見６﹒９５８５，現跌１３３點子，報６﹒９５７５。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開３１點子，報６﹒９４３２，午後曾低見

６﹒９４９７，現跌幅略為收窄，跌７９點子，報６﹒９４８０。

人民幣兌一美元中間價今報６﹒９４０９，跌破６﹒９４，為２０１７年１月以來首次，較

上個交易日貶５２點子，連跌三個交易日。（ｂｉ）

