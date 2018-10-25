【ＦＯＣＵＳ】侵侵、北京「泡沫大鬥法」，人幣異動考驗維穩

【ＦＯＣＵＳ】「有排驚」的美股周三（２４日）果然再現暴跌，不單道指及標普５００指

數今年以來升幅全銷；錄逾７年以來最大單日跌幅的納指，更令亞馬遜、Ｆａｃｅｂｏｏｋ、谷

歌等６１位科技界大佬的總身家一夜蒸發近３３０億美元。

針對中期選舉「藍營（民主黨）」的炸彈包裹連環攻擊，固然是引發市場避險的藉口，但聯

儲最新褐皮書提及的部分企業面臨「材料和運輸成本上升」、「貿易環境的不確定性」等或才是

更深層原因。隨著美銀美林１９個美股熊市指標已「亮燈」１４個，侵侵或再亂打「中國牌」轉

移視線，而扶不起的Ａ股和近日人民幣兌黃金價格的異動，亦考驗北京維穩手段。



＊或再亂打「中國牌」轉移視線＊



稍早，Ｐｈｏｅｎｉｘ Ｃａｐｉｔａｌ Ｒｅｓｅａｒｃｈ的首席市場策略師

Ｇｒａｈａｍ Ｓｕｍｍｅｒｓ，結合中資銀行股、歐洲股市、美國國債息率走勢預言，市場正

面對完美風暴（ｆａｃｉｎｇ ｔｈｅ ｐｅｒｆｅｃｔ ｓｔｏｒｍ），尤其是當十年期美債

息升破逾２０年趨勢線。

無獨有偶，美銀美林最新研究報告亦指，ＭＳＣＩ全球指數２７６７隻股票有５８％已進入

熊市區間，而該行１９個美股熊市指標已有１４個亮起紅燈，包括最新的恐慌指數（ＶＩＸ）升

逾２０、愈來愈多美國人預期股市續升；不過，另兩項關鍵指標「投資者興奮導致市場過熱」、

「銀行收緊貸款條件」並未亮起。

儘管褐皮書顯示美國經濟增長仍然穩定（ｓｔｅａｄｙ）；美林亦安慰投資者，數據顯示，

過去７個牛市中有４個見頂，都是在１９個指標全部觸發之後才發生，但隨著民主黨於中期選舉

重奪眾議院的勝算升至逾七成，繼聯儲主席鮑威爾後，中國亦隨時可能再遭侵侵針對。



＊兌黃金價格直線跌穿８５００＊



自周初北京多管齊下發聲救市後，滬指再較周二（２３日）收市２６５４點下挫逾３％，人

幣兌美元中間價今亦錄２０１７年１月以來首次跌穿６﹒９４。

值得留意的是，一直被指與金價暗地掛勾的人幣，一季度大致圍繞每盎司８４００元波動，

二季度加強至每盎司８３００元，三季度更升至８２００元左右，惟近期直線跌穿８５００，被

分析師質疑為「失控」。

就在周三，人幣在岸即期市場成交量創逾６５０億美元的歷史記錄，但高低波幅僅７８點子

，或顯示中資大行在市場中持續報價賣出美元、提供流動性以捍衛６﹒９５心理關口。不過，要

判斷高成交量是否與恐慌購匯有關，料能從今日（２５日）公布的９月代客結售匯數據將一窺端

倪。而瑞銀已最新調低人幣６個月及１２個月目標價至７﹒１、７﹒３。

美股熊蹤隱現，Ａ股、人幣低處未算低，華盛頓與北京的「泡沫大鬥法」仍尚難言鹿死誰手

。正如本欄一直強調，「現金為王」的四字箴言應仍是最好的護身符。《經濟通通訊社 俞瑾》

