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即市新聞

26/10/2018 18:04

《陸言堂－陳永陸》期指結算後，港股料出現大幅升勢

　　《陸言堂》港股再創１７個月新低，不過今次並非受Ａ股所拖累，反而美股的影響較大。可
是如果再細心一點分析，似乎２５０００點以下的水平，有不錯的承接力，至少近日大市不是在
低位收市，反而在中午後，往往有不錯的買盤支持，令跌幅大為收窄收市。
　　當然，Ａ股近日表現回穩是一個有利的因素，上證指數已經由之前２５００點亦難以守穩，
到現在在２６００點水平爭持，對港股而言是一個有利的因素，可是更重要的是現在中資股的估
值，其實已到了一個極低的水平，這自然令投資者願意趁低吸納，要知道國企指數在今日（２６
日）一度跌穿１００００點的水平，這絕對不合理。

＊Ａ股回穩港股難再大跌＊
　
　　或者，不少仍然迷信於港股將會大跌的分析，又或者覺得股災將會來臨的投資者，會認為低
估值不代表一切，因為如果中國經濟有下行壓力，那麼企業的利潤自然會受壓，那麼現在看似偏
低的估值，亦會在未來變得昂貴。可是投資者不應忽略的是，內地市場極受政策因素所影響，而
政策市將會影響投資者的情緒，而投資者情緒亦會成為他們願意接受多高或多低的估值水平，故
此只要政策具持續性，同時Ａ股可以持續回穩及回升，港股再大跌的空間十分有限，同時今日不
少中資股，其實亦沒有跟隨大市向下，這亦是好現象。

＊美股調整不用過份擔心＊
　
　　至於美股的調整問題，其實更不用擔心，因為過去一段時間，美股絕對跑贏全球主要股票市
場，同時亦令不少資金流向美元，令美元由今年低位反彈接近９％，成為區內股市受壓的一個原
因，亦令資金對新興市場充滿戒心。
　　正如美國聯儲局副主席克拉里達所言，聯儲局的政策辯論應考慮股市持續下跌的因素，所以
如果美股持續下跌，那代表美息上調的壓力將會下降，最終會令美元上升的壓力減少。加上美股
如果形成跌勢，亦會令資金對追捧美元資產的意欲下降，亦會令美元轉弱，有利區內股市的表現
，所以美股下跌，不一定會對區內或港股帶來長期負面的因素。
　　或者又有人會提出，如果美股出現股災的情況？這當然會影響全球股市的表現，不是要留意
的是以現時美國經濟的狀況分析，相信美股出現股災的機會不大，而調整亦應該只限於１０％的
幅度。

＊下周期指結算淡倉主導＊

　　現在唯一影響港股的因素，相信是下周期指結算，在淡倉主導下，加上近兩日沽空盤仍在增
加，所以相信指數或要在２５０００點上下２００點作結，但相信期指結算後，港股會出現一個
很大幅度的升勢。《獨立股評人　陳永陸》

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