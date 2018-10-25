《陶冬天下－陶冬》聯儲的四個心病

《陶冬天下》美國總統特朗普在推特上狂轟聯儲主席鮑威爾，直言對其加息舉措「不喜歡」

，這種赤裸裸地干預理應獨立的貨幣當局，在近十年美國政壇上實屬罕見。可憐的鮑威爾，身為

世界第一大央行掌門人，也只能暗自歎息，「陛下不解老臣的苦心」。



出身律師的鮑威爾，本身是一位謹小慎微的人，在可做和不可做之間的事情，他會選擇不做

，在筆者眼中，他是一位溫和派，主張漸進式緩步加息。據說他在被特朗普面試時候承諾了溫和

處理加息周期，這是鮑威爾擊敗約翰－泰勒的原因。



然而，最近的通貨膨脹前景開始變得嚴峻，聯儲公開市場委員會成員有四大心病，２０１９

年通貨膨脹可能繼續升溫。



第一塊心病是工資通貨膨脹。不要小看亞馬遜大幅調高最低工資，美國全方位遭遇著勞工荒

，公司為請不到人而叫苦連天，聖誕假期期間急需十萬臨時工的亞馬遜情急大漲工資，此舉已經

在市場激起漣漪。美國社會是服務性經濟，工資上漲對物價水平影響重大。



第二塊心病是汽油通貨膨脹。石油價格從底部翻了一倍，原油價格每桶８０美元對美國汽油

價格影響頗大，直接壓縮消費者在其他領域的購買力。油價不在核心通脹之中，但是對聯儲的決

策（尤其是面對特朗普的言語壓力）是有心理壓力的。



第三塊心病是貿易通貨膨脹。美國對入口中國產品大面積課徵關稅，受到傷害的不僅是中國

製造商，也是美國消費者。關稅帶來的物價壓力在今年的聖誕銷情中就會體現出來，並體現在

ＣＰＩ及ＰＣＥ指數上。



第四塊心病是增長通貨膨脹。特朗普減稅所帶來的增長效果正在全方位地體現出來，美國經

濟增長處在金融危機後的最強狀態。這對股市是好事，但是對於監護物價水平的聯儲則是一個警

號，起碼必須被人見到在幹事情。



這是為甚麼聯儲在加息政策訊號上更見「鷹派」姿態，也是為甚麼市場對加息前景忽然變得

更擔心，甚至因此觸發了一場股市大調整。其實自從伯南克提起退出ＱＥ以來，公開市場委員會

的點陣圖（利率前瞻性指引）和市場對加息幅度的判斷（利率期貨價格）一直有較大的差異，市

場並不相信聯儲會有那麼大的加息幅度。



最近市場突然感到了恐慌。過去兩年美國國債兩年期利率在上升，那是市場對聯儲加息幅度

的判斷。近期長得比較兇猛的不是兩年期國債，而是十年期國債利率，那是市場對通貨膨脹的預

期出現了改變。其實加不加息不是特朗普說了算的，也未必是鮑威爾說了算的。如果通貨膨脹明

顯地突破政策目標的２％，聯儲會身不由己地加快加息步伐。



美國貨幣當局仍在觀察通貨膨脹前景，未作定論。不過，心病就愈來愈多。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

