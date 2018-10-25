中海油第三季油當量同比下降２﹒１％，油氣銷售收入升３３％

《經濟通通訊社２５日專訊》中海油（００８８３）公布，今年第三季度（截至今年９月

３０日止數據，第三季度，實現總淨產量１１３﹒８百萬桶油當量，同比下降２﹒１％。其中，

中國海域淨產量達７３﹒７百萬桶油當量，與去年同期基本持平；海外淨產量４０﹒１百萬桶油

當量，同比下降５﹒４％，主要由於英國北海調整井項目的前期準備工作導致生產時率降低。

第三季度實現未經審計的油氣銷售收入約４７９﹒３億元人民幣，同比上升３３﹒４％，主

要得益於國際油價上升。季度內公司平均實現油價為７１﹒５５美元╱桶，同比上升４０﹒７％

；平均實現氣價為６﹒２６美元╱千立方英尺，同比上升３﹒４％。

第三季集團資本開支達到約１５２﹒７億元人民幣，同比上升２９﹒６％，主要是由於開發

和生產資本化的工作量上升。

第三季度中海油共獲得４個新發現，並有１４口評價井獲得成功。其中，中國海域獲得新發

現旅大４－３，初步評價為中型含油氣構造；海外圭亞那Ｓｔａｂｒｏｅｋ區塊成功鑽探

Ｌｏｎｇｔａｉｌ和Ｈａｍｍｅｒｈｅａｄ構造，進一步提升了資產價值並為項目開發提供了更

多優質資源基礎。

開發生產方面，計劃年內投產的５個新項目中，３個已投產。東方１３－２氣田群和文昌

９－２╱９－３╱１０－３氣田群也按進度進行海上安裝調試，計劃年內投產。（ｃｙ）

