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25/10/2018 16:47

中海油第三季油當量同比下降２﹒１％，油氣銷售收入升３３％

　　《經濟通通訊社２５日專訊》中海油（００８８３）公布，今年第三季度（截至今年９月
３０日止數據，第三季度，實現總淨產量１１３﹒８百萬桶油當量，同比下降２﹒１％。其中，
中國海域淨產量達７３﹒７百萬桶油當量，與去年同期基本持平；海外淨產量４０﹒１百萬桶油
當量，同比下降５﹒４％，主要由於英國北海調整井項目的前期準備工作導致生產時率降低。
　　第三季度實現未經審計的油氣銷售收入約４７９﹒３億元人民幣，同比上升３３﹒４％，主
要得益於國際油價上升。季度內公司平均實現油價為７１﹒５５美元╱桶，同比上升４０﹒７％
；平均實現氣價為６﹒２６美元╱千立方英尺，同比上升３﹒４％。
　　第三季集團資本開支達到約１５２﹒７億元人民幣，同比上升２９﹒６％，主要是由於開發
和生產資本化的工作量上升。
　　第三季度中海油共獲得４個新發現，並有１４口評價井獲得成功。其中，中國海域獲得新發
現旅大４－３，初步評價為中型含油氣構造；海外圭亞那Ｓｔａｂｒｏｅｋ區塊成功鑽探
Ｌｏｎｇｔａｉｌ和Ｈａｍｍｅｒｈｅａｄ構造，進一步提升了資產價值並為項目開發提供了更
多優質資源基礎。
　　開發生產方面，計劃年內投產的５個新項目中，３個已投產。東方１３－２氣田群和文昌
９－２╱９－３╱１０－３氣田群也按進度進行海上安裝調試，計劃年內投產。（ｃｙ）

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