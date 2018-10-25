  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/10/2018 08:48

【北水炒Ｄ乜】北水僅流入８００萬，買太保沽海螺水泥友邦騰訊

　　《經濟通通訊社２５日專訊》北水周三僅流入８００萬元人民幣，其中買盤最多的個股為太
保（０２６０１）、工行（０１３９８）；相反沽盤最多的個股為海螺水泥（００９１４）、騰
訊（００７００）、友邦（０１２９９）。
　　全日主板成交９１２﹒３１億元，較周二（２３日）減少逾６％；港股通成交額７１﹒３８
億，佔大市成交７﹒８２％。
　　港股全日走勢反覆，最終收跌９６﹒７７點或跌０﹒３８％，報２５２４９﹒７８點。
　
＊傳中國停止新遊戲審批，北水沽１億＊
　
　　據外媒報道，內地監管機構將關閉停遊戲業「綠色通道」，即停止頒發臨時性遊戲許可，令
遊戲市場最後一個賺錢渠道封死。騰訊周三收跌０﹒７２％，報２７５﹒８元，北水同日沽走
１﹒２７億，過去三日合計仍錄淨流入６３００萬元。
　　海螺水泥周三急跌３﹒４１％，北水沽１﹒９億，成為全日最多北水沽盤的個股；另外北水
沽友邦１﹒２６億，沽中國建築國際（０３３１１）１﹒０５億。
　
＊工行連續三日錄北水淨買盤＊
　
　　買盤方面，北水連續三日流入工行，周三淨買盤８４６８萬，過去三日合計淨流入４﹒６５
億；北水流入太保１﹒３４億，為全日最多北水買盤的個股；流入農行（０１２８８）７８３３
萬。（ｅｎ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
國際動態25/10/2018
多國抵制 沙特論壇暫簽4千億協議
生財有道25/10/2018
「明日大嶼」填海建島 上樓新希望？
中國故事24/10/2018
【風波未了】伊利實名舉報：前董事長「國家級保護傘」下侵吞財產
香港政情24/10/2018
【大橋通車】實測最平路線：欣澳至澳門70.8元全程74分鐘
FOCUS24/10/2018
【FOCUS】美股「有排驚」 VS 意大利「未驚過」
生財有道24/10/2018
唔怕無人食 旺旺拒減價
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

DIVA Channel 賞睇好戲《非凡同響》

【活動花絮】【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】康怡廣場 X RACCOON FACTORY萬聖節限量版咖啡杯

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN