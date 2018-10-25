《日入而息》人幣離岸曾破６﹒９６關，傳國家隊入市Ａ股尾市倒升

《今天重點》﹡傳國家隊入市Ａ股尾市倒升，離岸及在岸人幣近兩年低

﹡在岸人幣收跌９７點子近兩年低，離岸曾破６﹒９６關

﹡本港９月出口增長放緩至４﹒５％遜預期，受累貿易戰颱台



《即日市況》﹡Ａ股倒升，港股跌幅收窄至２５５點報２４９９４



《深滬股市》﹡金融股維穩成功，滬綜指倒升０﹒０２％收復兩千六



《美元匯價》﹡美元走強見８月以來高位，歐元再跌機會大；歐元最新報１﹒１４０７╱０

９，日圓最新報１１２﹒２８╱３１



《公司業績》﹡天津發展（００８８２）附屬力生製藥首三季賺３６１６萬元人民幣，增

６７％

﹡麗豐控股（０１１２５）全年純利跌２０％至１１﹒８億元，末期息

０﹒２元

﹡豐德麗（００５７１）年度純利跌４８﹒７％至２﹒６億元，不派息

﹡麗新發展（００４８８）純利按年升１０７％至４３億元，末期息

１０﹒８仙

﹡麗新國際（００１９１）全年純利按年升７６％至２６億元，派末期息

７﹒４仙

﹡福耀玻璃（０３６０６）首三季淨利潤升５２％至３２﹒６億元人民幣

﹡國壽（０２６２８）第三季淨利潤大減７６﹒４％，淨投資收益率下跌

﹡麗珠醫藥（０１５１３）第三季淨利潤跌９１﹒８％至３億元人民幣

﹡廣深鐵路（００５２５）首三季淨利潤升８﹒５％，第三季跌１９％



《公司資訊》﹡信置（０００８３）料樓價將平穩，黃志祥：股市波動對「磚頭」更好；高

鐵開通帶動鄰近商場及酒店人流，料零售租金穩步向上

﹡莊士中國（００２９８）屯門弦海今日首輪售１７５伙，大手Ａ組未有買家

出現

﹡國泰（００２９３）延遲公布資料外洩因需時了解，料未造成乘客財務損失

﹡都市日報就「都騰」羅生門事件，控告一家市場策劃公司誹謗

﹡創達（０１３２２）兩潛在投資者提出債務重組要約，股份繼續停牌

﹡港鐵（０００６６）架空電纜及信號故障令將軍澳觀塘線服務一度受阻

﹡匯豐推出交稅「萬應錢」貸款優惠，實際年利率低至１﹒８％

﹡銀娛（０００２７）第三季經調整ＥＢＩＴＤＡ按年升１０％，按季跌一成

﹡大新推出稅貸優惠年利率低至１﹒３８％，或因應反應而加價

﹡恆地（０００１２）天后「維峯．浚匯」日內上載樓書，下月上旬推售

﹡百富環球（００３２７）首九個月總收入按年升３２﹒１％

﹡安莉芳（０１３８８）７至９月銷售按年跌約１０％，續關閉低效益店

﹡中國之信（０８２６５）於香港引入歐盟認證零排放電動巴士

﹡綜合環保（００９２３）擬成立項目公司開發再生工程塑膠粒業務



《國企紅籌》﹡光大國際（００２５７）取得天津西青生活垃圾綜合處理廠ＰＰＰ項目

﹡中石化與中石油集團據報不訂購１１月交貨的伊朗原油

﹡中海油（００８８３）第三季油當量同比下降２﹒１％，油氣銷售收入升

３３％；努力達全年資本開資目標，貿易戰長遠有影響

﹡深高速（００５４８）９月深圳區日均路費收入最多升９﹒５％



《神州民企》﹡中芯（００９８１）澄清聯合首席執行官梁孟松離職非事實

﹡恆大集團（０３３３３）１７億元人民幣債券發行再被叫停

﹡奧園年初至今獲主席增持３７９０萬股涉資１﹒８億元

﹡華僑城（０３３６６）透過公開掛牌售紙箱產銷附屬，以優化業務

﹡騰訊（００７００）《王者榮耀》啟動強制公安實名校驗，不通過者禁止登

錄

﹡綠城中國（０３９００）擬成立合資企業開發上海市楊浦區土地



《中國要聞》﹡習近平稱中國改革開放永不停步，高度重視中小企發展；習近平考察前海，

指經濟特區成功經驗要不斷完善

﹡雲南白藥牙膏摻處方藥惹爭議，遭消費者起訴要求道歉

﹡天津今年暫停一刀切錯峰生產，料縮短一個月停產時間

﹡四部委印發原材料工業質量提升三年行動方案

﹡住建部表示引導和支持設計下鄉，提升鄉村規劃建設水平

﹡李克強稱「中國製造」要盡早變為「中國精造」

﹡河北省今年傳統基建ＰＰＰ項目總投資４４１﹒６億

﹡南航集團組建貨運物流公司，推進「雙百行動」落地

﹡兩國家隊基金上季退市，逾５８億元人民幣股票已遭拋售

﹡郭樹清稱中國金融風險總體可控，市場信心仍穩定

﹡銀保監發布通知允險資設專項產品，化解股票質押風險

﹡福布斯中國富豪榜百強出爐，馬雲４年後重奪榜首

﹡國研中心張立群稱料今年投資增速６％，消費增長８％

﹡人行千億逆回購利率持平，５日累淨投放５２００億元；人行表示首三季全

國小貸公司貸款餘額減少１９億元

﹡潘功勝稱服務小微企業需商業銀行和企業雙向發力

﹡美國商務部初步裁定中國在美傾銷鋼輪，將徵反傾銷稅

﹡華春瑩回應「特朗普蘋果手機被竊聽」：改用華為手機

﹡貴州省畢節市發生非洲豬瘟疫情，已有效處置

﹡報道指遲京濤將任中糧國際董事長，中糧油董巍任執行長

﹡商務部表示不會將匯率作工具應對貿戰，冀美方拿出誠意

﹡百佳及永輝新合營於廣東省店舖逾７０間，會員人數超過２２０萬；百佳永

輝合營料年銷售達１００億人民幣，開店詳情再公布

﹡銀保監表示銀行業金融機構９月境內總負債增６﹒７％

﹡９月銀行代客結售匯逆差１１０３億元人民幣，近兩年最大

﹡惠譽在中國設立獨資評級公司，委任陳東明為總裁

﹡一汽表示萬億銀行授信僅屬意向性，非集團目前資金需求

﹡華大、藥明違規外洩人類基因資源，國際合作研究遭停

﹡兩部委表示對小微企業融資擔保業務實施降費獎補政策

﹡財政部調整多項產品出口退稅率，取消豆粕出口退稅

﹡外匯局表示中美貿易戰對中國跨境資金流動影響總體可控



《寶島快訊》﹡台股收挫２﹒４％報９５２０點，創２０個月新低



《其他消息》﹡立法會續議侍產假，鍾國斌稱同時推出太多勞工政策令僱主壓力大增；羅致

光稱若７日侍產假修訂獲通過，政府將撤回草案

﹡醫管局通過延長產假至１４周並即日生效

﹡黃偉綸稱填海１０００公頃的造價約１３００至１５００億

﹡區院和小額錢債審裁處，一般索償額將分別調升至３００萬及７﹒５萬

﹡香港金管局叫停電子錢包直接扣帳授權服務

﹡禮頓質疑中科興業助理管工的證供與董事潘焯鴻不同；中科員工供詞有出入

，被質疑是否親眼目睹或記錯時間

﹡私隱專員表示國泰事發多月後才通報資料外洩做法難以接受

﹡林卓廷指是次國泰客戶資料失竊屬歷來最大規模，較失選民資料嚴重

﹡大嶼山嶼南道地皮明截標，測量師料出價不太進取

﹡本港９月出口增長放緩至４﹒５％遜預期，受累貿易戰颱台

﹡中原料屯門藍地住宅地將來樓面呎價約２萬元

﹡代理指工商舖９月買賣６８５宗，一年半以來最少

﹡花旗銀行為香港財富管理客戶推出網上平台，隨時聯繫客戶經理

﹡深股通全日流走８﹒０７億元；滬股通流走２５億，連同深股通北上資金流

走３４億

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