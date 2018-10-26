《日出而作》道指反彈４０１點，谷歌母企績佳亞馬遜差，歐元低跌



《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２４９８４．５５ 升 ４０１．１３點╱１．６３％

標普５００ ２７０５．５７ 升 ４９．４７點╱１．８６％

納斯達克 ７３１８．３４ 升 ２０９．９４點╱２．９５％

倫敦富時１００ ７００４．１０ 升 ４１．１２點╱０．５９％

法蘭克福ＤＡＸ １１３０７．１２ 升 １１５．４９點╱１．０３％

巴黎ＣＡＣ４０ ５０３２．３０ 升 ７９．２１點╱１．６０％



﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１２．３７，歐元兌美元１．１３７７



《最新資訊》﹡Ｔｅｓｌａ將發展叫車業務

﹡Ａｌｐｈａｂｅｔ第三季多賺３７％，惟收入遜預期

﹡Ｔｗｉｔｔｅｒ扭虧賺近８億美元，廣告收入急增３成

﹡亞馬遜第三季收入遜預期，股價盤後插７％

﹡歐央央行維持利率不變

﹡聯儲局新任副主席：有必要進一步加息，防止通脹急升

﹡馬鞍山新港城２房估價，５周累跌４﹒５％

﹡張宇人表明無講侍產假１日都不應有

﹡美股大反彈，微軟績佳漲近６％，美債收益率回升

﹡德拉吉警告意國政局及英國脫歐風險，歐元兩個月新低

﹡愛世紀（０８５０７）料中期虧損擴大

﹡恆大健康（００７０８）仲裁員駁回法拉第母企剝奪公司權利要求

﹡國能國際（００９１８）要約截止連一致行動人士持股近７１％

﹡盛源（００８５１）斥２億元購融資租賃商八成股權，溢價配股支付

﹡通達集團（００６９８）首九月營業額６６﹒２６億，升逾８％

﹡紫光控股（００３６５）今早起暫停買賣，待轉讓股權公布

﹡新高教（０２００１）終止收購新疆財經大學商務學院

﹡萬科（０２２０２）首九月盈利近１４０億人幣，增逾２６％

﹡機械工程（０１８２９）簽南韓度假村承包合同，涉近５億美元

﹡鐵貨（０１０２９）Ｋ＆Ｓ礦場第三季銷量按年升３９％



《國企紅籌》﹡人保（０１３３９）三間子公司九個月保費收入增逾３％

﹡上石化（００３３８）首九月賺４６﹒６億人幣增１４％

﹡中外運（００５９８）售物流設備業務，錄收益逾９億人幣

﹡中國電力（０２３８０）首九月總售電量增近８％

﹡中鋁（０２６００）首九月賺近１５億人幣增逾１１％

﹡中興（００７６３）首三季盈轉虧蝕７２﹒６億人民幣；料年度盈轉虧損

６２億至７２億人民幣

﹡中電信（００７２８）委任柯瑞文為總裁兼首席運營官，昨起生效

﹡信行（００９９８）首九月淨利近３６８億元人民幣，增近６％



《神州民企》﹡三一國際（００６３１）第三季純利按年升１﹒５倍



《中國要聞》﹡國家基本藥物新目錄１１月起實施，新增藥物１６５種

﹡２０間中外企已簽約參與第二屆進博會

﹡中證監公示上市公司併購重組審核委委員候選人

﹡２６３家上市公司已回購２０７億，數百億資金待用

﹡李克強與安倍晉三會面，冀共同維護多邊主義自由貿易

﹡李強、應勇與上海民企負責人座談，提振發展信心

