《盤前攻略》外圍經濟未明朗，港股料２４６５４至２５０００上落

《經濟通通訊社２６日專訊》美股三大指數全面反彈，微軟同福特汽車等企業季度盈利理想

，帶動晶片股及奢侈消費品股價上揚，道指收復上日大部分跌幅，收升４０１點或

１﹒６３％，最多曾漲５２１點，收市報２４９８４點；標指揚４９點或１﹒８６％，報

２７０５點；納指數報升２０９點或２﹒９５％，收市報７３１８點，創３月以來最大單日百分

比升幅。



＊夜期港股ＡＤＲ反彈重上二萬五＊



港股夜期收報２５１３３點，升２３７點，高水１３９點。

港股ＡＤＲ比例指數升１６８點，報２５１６３點。預託證券收市靠隱，騰訊升１﹒８％，

折合港元報２７３﹒９４元；友邦升１﹒４２％，折合港元報６０﹒１９元；匯控升０﹒５３％

，折合港元報６１﹒３７元；中移動微漲０﹒０７％，折合港元報７４﹒１５元。中資金融走勢

各異，中人壽跌０﹒６９％，報１６﹒９８元；中行跌９﹒２６％，報３﹒２６元；建行升０﹒

３４％，折合港元報６﹒２２元。工行升０﹒５３％，折合港元報５﹒３１元。中海油升０﹒９

０％，折合港元報１３﹒３０元。中石化揚０﹒３％，折合港元報６﹒３６元。中石油走高０﹒

９４％，折合港元報５﹒７０元。



＊黑期下跌，港股今日走勢料反覆＊



美股反彈，加上中國銀保監出手解救化解質押風波，允許險資設立專項產品，投資權益資產

，另外《證券時報》頭版放風可能降低印花稅，料Ａ股今日表現靠穩，惟現時有「黑期」之稱的

新加坡ＨＳ５０指數現報２４８６６點，瀉９２點或０﹒３７％，加上美匯指數再漲

０﹒３％，收報９６﹒６７９，美元強勢料港股今早表現走勢反覆。

此外。投資者觀望今日（２６日）美國公布的第三季ＧＤＰ，預期按季增３﹒３％，遠低於

前值的４﹒２％，是次數據有助檢視加息及貿戰影響，為港股前景再增變數，現時港股失守

２５０００關口，昨日最低見２４６５４點，已下試上年五月初２４６００點左右水平，惟昨日

自低位反彈，反映該位置有支持，料港股今日或於昨日低位及２５０００點間波幅上落。

（ｓｃ）

