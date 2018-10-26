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即市新聞

26/10/2018 18:46

《窩輪匯智－劉嘉輝》引伸波幅帶來不單是正股股價跌的額外回報？

　　《窩輪匯智》近日隨指數失守兩萬五大關，愈來愈多投資者詢問做淡倉的技巧，當中有不少
人擔心買窩輪不但要輸時間值，且引伸波幅只「縮」不升，覺得還是以熊證入場較「穩陣」。
　
　　持有這個觀點的投資者，或許對窩輪引伸波幅有部分誤解。
　
　　其實窩輪跟牛熊證就像是蘋果和橙，雖然同是水果（衍生工具），但就是兩種截然不同的產
品，相關風險因素亦大有不同。
　
　　以牛熊證為例，是對沖值接近１的產品，買入牛熊證就相當於以槓桿式買入正股╱期指，舉
例說一隻１０倍有效槓桿的牛證，即投資者用十分一正股的價錢，便可參與正股的買賣。另外，
牛熊證不太受引伸波幅上落的影響，而最大的風險來自於其收回機制。一旦相關資產觸及收回價
，牛熊證便立即停止買賣進入計價階段，若其後的兩個交易時段連行使價都失守的話，剩餘價值
變為零，即全數本金化零。
　
　　反之，窩輪則沒有收回機制，投資者買入窩輪，即代表投資者欲以時間換取行使即變為價內
的機會，此機會不一定要持有窩輪至到期才上升或下跌，當然持有至到期結算亦可。惟窩輪為對
沖值浮動的產品，即在到期前行使機會愈高，對沖值便會愈高，相反亦言。因此，時間值及價內
值兩者皆為窩輪價格組成的重要部分。
　
　　還有一樣是引伸波幅，即投資者預期相關資產未來的波幅表現，引伸波幅升即代表窩輪愈有
機會變為價內所以利好輪價，相反則利淡輪價。以近日恆指波幅指數為例，周四大市急挫失守
２５０００點大關，恆指波幅指數急升至逾３０水平，是逾兩年的高位。隨引伸波幅抽升，認購
證跌幅有機會較預期為低，而認沽證升幅則有機會較預期為多。相比起不太受引伸波影響的牛熊
證，當天大市急挫不但沒有受惠引伸波幅上升的利好作用，反而令牛證收回機會增加。
《香港匯豐環球資本市場上市產品銷售聯席總監　劉嘉輝》

　　＊此產品無抵押品，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。投資前應了解產品風險，若需
要應諮詢專業建議。

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