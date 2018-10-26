《經濟通通訊社２６日專訊》據《華爾街日報》引述匿名美國和中國官員報道，美國拒絕重
啟與中國的貿易談判，除非中國提出具體方案以解決美國對強制技術轉讓和其他經濟問題的建議
。
據報，中國曾邀請美國副財長Ｄａｖｉｄ Ｍａｌｐａｓｓ重啟談判，但後者回絕請求。
然而，白宮經濟顧問日前稱美國總統特朗普與中國國家主席習近平將於Ｇ２０峰會期間探討
貿易問題。（ｅｃ）
26/10/2018 09:08
【貿易開戰】據報美國拒重啟貿談，除非中國就技術轉讓等提出建議
《經濟通通訊社２６日專訊》據《華爾街日報》引述匿名美國和中國官員報道，美國拒絕重
啟與中國的貿易談判，除非中國提出具體方案以解決美國對強制技術轉讓和其他經濟問題的建議
。
據報，中國曾邀請美國副財長Ｄａｖｉｄ Ｍａｌｐａｓｓ重啟談判，但後者回絕請求。
然而，白宮經濟顧問日前稱美國總統特朗普與中國國家主席習近平將於Ｇ２０峰會期間探討
貿易問題。（ｅｃ）
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