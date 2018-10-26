《經濟通通訊社２６日專訊》愛世紀（０８５０７）公布，截至９月底止６個月，預料錄得
收益上升約１１﹒９％和銷售量１９﹒３萬件，擁有人應佔虧損則同比增加。
虧損增加主要由於毛利和毛利率減少、美國客戶對中美貿戰衝突產生憂慮，相對採取較保守
的採購態度；兩名主要客戶之大批量訂單以較具競爭力的價格接納；及期內行政開支增加約
４００萬元，主要由於上市後法律及相關專業費用有所增加所致。（ｍｗ）
26/10/2018 08:57
【企業盈警】愛世紀（０８５０７）料中期虧損擴大
《經濟通通訊社２６日專訊》愛世紀（０８５０７）公布，截至９月底止６個月，預料錄得
收益上升約１１﹒９％和銷售量１９﹒３萬件，擁有人應佔虧損則同比增加。
虧損增加主要由於毛利和毛利率減少、美國客戶對中美貿戰衝突產生憂慮，相對採取較保守
的採購態度；兩名主要客戶之大批量訂單以較具競爭力的價格接納；及期內行政開支增加約
４００萬元，主要由於上市後法律及相關專業費用有所增加所致。（ｍｗ）
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