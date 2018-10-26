美股顯著反彈，港股高開３７點報２５０３１，國指僅升１點

《經濟通通訊社２６日專訊》隔晚（２５日）美股顯著反彈，惟港股今早僅輕微向上。恆指

高開３７點或升０﹒１５％，報２５０３１，重上２５０００點大關。國指微升１點，報

１０１７８。

中海油（００８８３）第三季油氣銷售收入升３３％，加上隔晚國際油價反彈，中海油高開

２﹒８８％，報１３﹒５６元，為升幅最大藍籌。

國壽（０２６２８）第三季淨利潤按年大跌逾７６％，首三季亦跌近２６％，股價挫

１﹒７５％，報１６﹒８元，為表現最差恆指成分股。

受惠於企業業績理想，道指收升４０１點，報２４９８４點；標普５００指數漲４９點，報

２７０５點；納指大漲２０９點，升幅達近３％，報７３１８點，創近７個月最大單日升幅。

港股夜期收報２５１３３點，升２３７點，高水１３９點。港股ＡＤＲ比例指數升１６８點

，報２５１６３點。



表列重磅股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ６０﹒９０元 跌０﹒２５％

港交所 （００３８８） ２１１﹒８０元 升０﹒５７％

騰訊控股（００７００） ２６９﹒００元 無升跌

建設銀行（００９３９） ６﹒２２元 升０﹒３２％

中國移動（００９４１） ７３﹒６０元 跌０﹒６７％

友邦保險（０１２９９） ６０﹒３０元 升１﹒６０％

工商銀行（０１３９８） ５﹒２７元 跌０﹒１９％

中國平安（０２３１８） ７５﹒１５元 跌０﹒３３％

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（ｋｌ）

