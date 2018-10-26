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26/10/2018 09:22

美股顯著反彈，港股高開３７點報２５０３１，國指僅升１點

　　《經濟通通訊社２６日專訊》隔晚（２５日）美股顯著反彈，惟港股今早僅輕微向上。恆指
高開３７點或升０﹒１５％，報２５０３１，重上２５０００點大關。國指微升１點，報
１０１７８。
　　中海油（００８８３）第三季油氣銷售收入升３３％，加上隔晚國際油價反彈，中海油高開
２﹒８８％，報１３﹒５６元，為升幅最大藍籌。
　　國壽（０２６２８）第三季淨利潤按年大跌逾７６％，首三季亦跌近２６％，股價挫
１﹒７５％，報１６﹒８元，為表現最差恆指成分股。
　　受惠於企業業績理想，道指收升４０１點，報２４９８４點；標普５００指數漲４９點，報
２７０５點；納指大漲２０９點，升幅達近３％，報７３１８點，創近７個月最大單日升幅。
　　港股夜期收報２５１３３點，升２３７點，高水１３９點。港股ＡＤＲ比例指數升１６８點
，報２５１６３點。

　　表列重磅股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股（００００５）　　　６０﹒９０元　　　跌０﹒２５％
　　港交所　（００３８８）　　２１１﹒８０元　　　升０﹒５７％
　　騰訊控股（００７００）　　２６９﹒００元　　　無升跌
　　建設銀行（００９３９）　　　　６﹒２２元　　　升０﹒３２％
　　中國移動（００９４１）　　　７３﹒６０元　　　跌０﹒６７％
　　友邦保險（０１２９９）　　　６０﹒３０元　　　升１﹒６０％
　　工商銀行（０１３９８）　　　　５﹒２７元　　　跌０﹒１９％
　　中國平安（０２３１８）　　　７５﹒１５元　　　跌０﹒３３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｋｌ）

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