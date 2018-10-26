《盤後部署》港股乏利好消息維持一浪低於一浪走勢，二萬四見支持



《經濟通通訊社２６日專訊》美股於本周三（２４日）經歷暴跌後，昨日（２５日）受微軟

季績理想推動下，科技股全線回升，美股三大指數全線展開報復式反彈，港股今早跟隨外圍高開

３７點兼收復２５０００關，升幅亦一度最多擴至６７點，高見２５０６２點。不過，隨著人民

幣因美元持續走強而受壓，中港股市先升後倒跌，匯控（００００５）及騰訊（００７００）先

後再創新低，港股於中午收市前最多急跌４０５點，低見２４５８９點，再創逾１７個月新低。

不過，其後有傳國家隊持續入市提振信心，內房股繼續撐起大市，本地地產股亦見回勇，港

股午後跌勢有所收窄，最終港股全日跌２７６點或１﹒１１％，報２４７１７點。主板成交

９５６﹒３３億元，較昨日減少９﹒８５％。

國指收報１００５８，跌１﹒１６％或跌１１７點。上證綜指報２５９８，下跌４點或下跌

０﹒１９％，成交１３３４﹒１５億元人民幣。



＊歐洲政治局勢不穩，帶動美元續強勢＊



美股三大指數周三晚齊齊失守俗稱「牛熊分界線」的２５０天線，昨日美股雖全線反彈，但

僅道指成功收復２５０天線，若納指及標指近日未能衝破「牛熊分界線」，料下試壓力會進一步

加大，加上貿易戰不斷困擾大市氣氛，從而加劇市場避險情緒。同時，意大利財赤風波有升溫跡

象，意國政府更表明，下年度財政預算案不會有任何替代方案，令歐盟與意大利關係惡化，歐元

因此會繼續受壓。另外，英國脫歐進程亦未見明朗，英鎊亦缺乏上升動力，預期資金會不斷流入

美元資產。

眾多因素刺激下，美元近日相當強勢，美匯指數昨日反彈０﹒２５％，收報９６﹒６７９。

相反，美元強勢令人民幣構成不少下行壓力，離岸人民幣（ＣＮＨ）日內一度低見６﹒９７６９

，在岸人民幣（ＣＮＹ）低見６﹒９６８２。



＊人幣短期難穿７算，惟貶值之勢難改＊



雖然人民幣目前相當貼近７算關口，但不少分析認為，人民幣短期內難跌破７，高盛指出，

由於美方認為該價位是操縱滙率的證據，故在中美兩國元首於下月Ｇ２０會議會面前，中國會希

望避開美方對其「滙率操縱國」的指控。即使人民幣暫不會跌破７，但目前資金不斷流入美元資

產，市場普遍認為人民幣貶值之勢難改，從而不利港股及Ａ股表現。

Ａ股近日在中央維穩帶動下跌勢稍見喘定，滬指近４日收市均在２６００點附近徘徊。Ａ股

後市表現能否繼續喘穩，仍要視乎人行有否連續性的逆回購。另一方面，過往維穩所帶來的成效

向來短暫，投資者不應過分寄望中央維穩政策，中港股市是否能擺脫今年弱勢，關鍵仍要視乎中

美貿易摩擦有沒有大幅降溫的跡象，以及地緣政治風險有否下降。

短線而言，隨著美國國會選舉臨近，共和黨為爭取選票或會提出更多針對中國的政策，加劇

投資者避險情緒，不利環球投資氣氛。鑑於港股暫時欠缺利好消息刺激，又同時受不少利淡因素

，暫以２４０００點作支持，２５０００點見阻力。（ｔｔ）

