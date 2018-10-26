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26/10/2018 10:42

【貿易開戰】世貿成員國誓言作出改革，解決補貼造成的市場扭曲

　　《經濟通通訊社２６日專訊》來自１２個國家及歐盟的高級貿易官員希望改革世貿（ＷＴＯ
）規則，解決美國不滿中國補貼的問題。
　　世貿官員在持續一日的會議結束後發表公報稱，將決心採取快速協調行動，解決世貿面臨的
挑戰。美國及中國未獲邀請與會共商改革大計，但加拿大貿易部長卡爾表示，將向兩國通報會議
結果，並說服兩國加入改革行動。
　　美國總統特朗普一再威脅，若世貿改革沒有取得進展，就將會退出世貿。世貿官員們承認有
必要解決因補貼及其他工具造成的市場扭曲。（ｍｎ）

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